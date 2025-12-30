Зеленський: Де засудження атак рф по Україні від Індії та ОАЕ?

Заяви Об’єднаних Арабських Еміратів та Індії, в яких вони засудили фейкову атаку по резиденції російського диктатора володимира путіна, викликають нерозуміння та неприємні відчуття. Адже ці держави не засуджують чисельні удари росії по українських дітях. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна у вівторок, 30 грудня.

📢 «Знаєте, якщо чесно, викликає нерозуміння і неприємні відчуття, що деякі представники, як Індія, Емірати, ще кілька держав, засудили їх удари. Засудили, вибачте, начебто наші удари дронів по резиденції путіна, яких не було. А де їх засудження, до речі, що весь цей час б’ють по наших дітям, вбивають людей? Щось не чую я ні Індію, якщо чесно, зараз, ні Емірати», — сказав глава держави.

☝️ Зеленський наголосив на вибірковості міжнародних реакцій та відсутності публічного засудження реальних російських атак по цивільному населенню України.

📌 Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше відреагував на заяви урядів ОАЕ, Індії та Пакистану. Усі вони висловили «занепокоєння» щодо нібито атаки на резиденцію путіна. Він підкреслив, що за минулу добу росія так і не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень на адресу України.

➡️ 29 грудня рф звинуватила Україну в атаці на резиденцію путіна та пообіцяла «удар у відповідь». Президент України назвав ці заяви «черговою брехнею» кремля та висловив переконання, що москва може використовувати цю провокацію як привід для нових ударів по Києву.