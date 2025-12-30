Вівторок, 30 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський: Де засудження атак рф по Україні від Індії та ОАЕ?

Денис Молотов
Зеленський: Де засудження атак рф по Україні від Індії та ОАЕ?
Фото: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович.

Заяви Об’єднаних Арабських Еміратів та Індії, в яких вони засудили фейкову атаку по резиденції російського диктатора володимира путіна, викликають нерозуміння та неприємні відчуття. Адже ці держави не засуджують чисельні удари росії по українських дітях. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна у вівторок, 30 грудня.

📢 «Знаєте, якщо чесно, викликає нерозуміння і неприємні відчуття, що деякі представники, як Індія, Емірати, ще кілька держав, засудили їх удари. Засудили, вибачте, начебто наші удари дронів по резиденції путіна, яких не було. А де їх засудження, до речі, що весь цей час б’ють по наших дітям, вбивають людей? Щось не чую я ні Індію, якщо чесно, зараз, ні Емірати», — сказав глава держави.

☝️ Зеленський наголосив на вибірковості міжнародних реакцій та відсутності публічного засудження реальних російських атак по цивільному населенню України.

📌 Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше відреагував на заяви урядів ОАЕ, Індії та Пакистану. Усі вони висловили «занепокоєння» щодо нібито атаки на резиденцію путіна. Він підкреслив, що за минулу добу росія так і не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень на адресу України.

➡️ 29 грудня рф звинуватила Україну в атаці на резиденцію путіна та пообіцяла «удар у відповідь». Президент України назвав ці заяви «черговою брехнею» кремля та висловив переконання, що москва може використовувати цю провокацію як привід для нових ударів по Києву.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна та росія призупинили бойові дії біля ЗАЕС

ВАЖЛИВО

151 бій на фронті, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Трамп: путін «дуже серйозно» налаштований щодо миру

ВАЖЛИВО

росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні – ІМІ

ПОДІЇ

На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб ЗСУ: з початку доби відбулося 130 бойових зіткнень

ВІЙНА

На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог здійснив 3202 ударів дронами-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Пентагон після атаки на ІДІЛ: операції США триватимуть

ВАЖЛИВО

На Одещині в ТЦК помер чоловік

СУСПІЛЬСТВО

російські війська завдали 38 авіаударів та здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: є загиблі

ПОДІЇ

Поширював тези роспропаганди на білоруському телебаченні: оголошено про підозру екснардепу від ОПЗЖ

ПОДІЇ

Окупанти вдарили по енергетиці на Полтавщині

ВІЙНА

У керівника Закарпатського ТЦК тривають обшуки

ВАЖЛИВО

Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ