На Львівщині до ТЦК увірвалися невідомі люди

У місті Яворів Львівської області зафіксовано черговий випадок із ТЦК. За офіційною інформацією, пізно ввечері 17 квітня група невідомих людей увірвалася до приміщення місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це офіційно повідомив Львівський обласний ТЦК та СП на сторінці у Facebook.

За даними відомства, подія розгорнулася близько 22:20. Троє цивільних громадян проникли в будівлю, де здійснили спробу фізичної протидії працівникам ТЦК, які несуть службу у взводі охорони.

📢 «Інформуємо, що вчора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено», — зазначається у повідомленні.

Результати оперативних дій:

На місце викликали правоохоронні органи, яким вдалося оперативно затримати двох учасників інциденту. Третій фігурант події втік з місця; наразі тривають заходи з його встановлення та затримання.

Поліція розпочала досудове розслідування для встановлення мотивів та усіх обставин. В ТЦК підкреслили, що остаточну правову оцінку діям нападників надасть суд.

Даний напад стався на тлі загального зростання напруженості навколо процесів мобілізації в країні. Статистика свідчить про системні труднощі в комунікації між ТЦК та цивільними.

Зокрема, протягом першого кварталу 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло 1657 звернень щодо можливих правопорушень з боку представників територіальних центрів комплектування.

Проте, офіційні особи наголошують, що будь-які конфлікти мають вирішуватися виключно у правовому полі, а фізичний вплив на працівників ТЦК може тягнути за собою сувору відповідальність.