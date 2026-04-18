«Військова екскурсія» Трампа та нові звинувачення НАТО

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Північноатлантичного альянсу під час заходу Turning Point Action в Аризоні. Голова Білого дому звинуватив НАТО у небажанні підтримати військові дії, які Сполучені Штати та Ізраїль ведуть проти Ірану. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Під час згадки про НАТО аудиторія зустріла його промову свистом. Сам президент США, заявив, що Альянс не виправдав очікувань у критичний момент.

📢 «НАТО виявилося абсолютно неефективним, коли ми його потребували», — підкреслив Дональд Трамп.

Для ілюстрації своєї позиції американський лідер використав метафору, порівнявши Альянс із людиною, яка намагається зробити фінансовий внесок у виборчу кампанію вже після завершення голосування.

📢 «І я сказав: “Послухайте, щоб ви зрозуміли: пожертви на виборчу кампанію після моєї перемоги не враховуються… “. І НАТО, після нашої перемоги, це теж не враховується, це те саме», — заявив він.

Оцінка війни з Іраном та судноплавство в Ормузькій протоці

Окрему увагу Трамп приділив масштабам поточного конфлікту на Близькому Сході. Попри активні бойові дії, президент назвав протистояння з Тегераном лише «екскурсією».

📢 «Це була просто військова екскурсія. Це не найважливіше. Це не найзначніша подія», — стверджує лідер США.

  • Причина невдоволення: Президент неодноразово акцентував на тому, що НАТО не долучилося до зусиль США щодо гарантування безпеки та відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.
Позиція керівництва Альянсу

Напруження у відносинах між Білим домом та Брюсселем підтверджують і офіційні особи НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте за результатами зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив наявність розбіжностей. За його словами, американський президент висловлює відкрите невдоволення рівнем залученості окремих країн-союзниць у близькосхідний конфлікт.

Вашингтон очікує від партнерів по НАТО прямої військової підтримки у протистоянні з Іраном, тоді як більшість європейських союзників демонструють стриманість у цьому питанні.

