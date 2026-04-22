Ворог атакував транспортні об’єкти Запоріжжя

На світанку в середу, 22 квітня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Цільовим об’єктом атаки став транспортний сектор обласного центру. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок влучання зафіксовано людські втрати. За оперативними даними, один чоловік загинув на місці, ще одного місцевого мешканця було поранено. На місці працюють екстрені служби.

📉 Статистика російського терору: 511 ударів по Запоріжжю та області

Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою. Протягом останньої доби ворог здійснив масовану атаку на 35 населених пунктів Запорізької області, використовуючи весь спектр озброєння.

📌 Ворожі удари за добу по Запорізькій області:

Авіаудари: 24 удари (Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйпільське та інші).

288 БпЛА (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ та ще понад 15 міст і сіл.

РСЗВ: 3 обстріли по Біленькому, Залізничному та Щербаках.

Артилерія: 196 ударів по прифронтових громадах.

⚠️ Руйнування цивільного сектору

Правоохоронці та ОВА зафіксували 124 повідомлення про пошкодження або повне знищення житлових будинків, приватних автомобілів та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, лише кілька днів тому, 20 квітня, внаслідок аналогічної атаки на Запоріжжя загинула одна людина та ще вісім отримали поранення. Системність ударів свідчить про свідоме знищення окупантами життєзабезпечення регіону.

ℹ️ Мешканців закликають суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

Тієї ж ночі ворог атакував Харків. За даними місцевої влади, безпілотник типу «Молнія» влучив в один з інфраструктурних об’єктів міста. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Також повідомлялось, що Сили протиповітряної оборони України знешкодили 189 із 215 безпілотників, якими російські війська атакували територію країни.