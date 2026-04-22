Ворог атакував транспортні об'єкти Запоріжжя
Фото: наслідки російських ударів по Запоріжжю / Запорізька ОВА / 22.04.2026

На світанку в середу, 22 квітня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Цільовим об’єктом атаки став транспортний сектор обласного центру. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок влучання зафіксовано людські втрати. За оперативними даними, один чоловік загинув на місці, ще одного місцевого мешканця було поранено. На місці працюють екстрені служби.

📉 Статистика російського терору: 511 ударів по Запоріжжю та області

Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою. Протягом останньої доби ворог здійснив масовану атаку на 35 населених пунктів Запорізької області, використовуючи весь спектр озброєння.

📌 Ворожі удари за добу по Запорізькій області:

  • Авіаудари: 24 удари (Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйпільське та інші).
  • Дрони: 288 БпЛА (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ та ще понад 15 міст і сіл.
  • РСЗВ: 3 обстріли по Біленькому, Залізничному та Щербаках.
  • Артилерія: 196 ударів по прифронтових громадах.
⚠️ Руйнування цивільного сектору

Правоохоронці та ОВА зафіксували 124 повідомлення про пошкодження або повне знищення житлових будинків, приватних автомобілів та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, лише кілька днів тому, 20 квітня, внаслідок аналогічної атаки на Запоріжжя загинула одна людина та ще вісім отримали поранення. Системність ударів свідчить про свідоме знищення окупантами життєзабезпечення регіону.

ℹ️ Мешканців закликають суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо

Тієї ж ночі ворог атакував Харків. За даними місцевої влади, безпілотник типу «Молнія» влучив в один з інфраструктурних об’єктів міста. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Також повідомлялось, що Сили протиповітряної оборони України знешкодили 189 із 215 безпілотників, якими російські війська атакували територію країни.

НОВИНИ ТИЖНЯ

Обстріл АЗС у Богодухові: поліція повідомила про наслідки

ВІЙНА

Україна закликає США повернути нафтові санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Аварія на залізниці: зіткнулися Інтерсіті+ та приватний тепловоз

ВАЖЛИВО

рф погрожує Європі та оприлюднила список «цілей»

ПОДІЇ

Лисичанська громада реалізувала черговий етап підтримки сімей полеглих воїнів

ЛУГАНЩИНА

Обіцяють правову оцінку дій поліції під час теракту в Києві

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили 52 атаки та активно діють на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

США планують захоплення іранських танкерів – WSJ

ПОЛІТИКА

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 100 атак та запустив понад 6,4 тис. дронів

ВІЙНА

Теракт у Києві: кількість жертв зросла

ВАЖЛИВО

рф видала «ліцензію» на розробку українського марганцю на ТОТ Запоріжжя

ПОДІЇ

Зеленський розкрив суть Drone Deal – очікується щонайменше 10 контрактів на експорт зброї

ПОДІЇ

Масована атака БпЛА: сили оборони відбили удар

ВАЖЛИВО

Окупанти випустили понад 5 тис. дронів та здійснили 139 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Трампу доведеться шукати компроміси з Іраном – ЗМІ

ВАЖЛИВО
