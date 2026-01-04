Неділя, 4 Січня, 2026
Зеленський анонсував чергову зустріч з Трампом уже в січні

Денис Молотов
Зеленський анонсував чергову зустріч з Трампом уже в січні
Фото: Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися до кінця січня. Основними темами переговорів мають стати питання гарантій безпеки для України, післявоєнного відновлення держави, а також взаємодія з представниками військового сектору. Про це шостий глава держави заявив під час брифінгу після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня, передає 24 Канал.

За словами Зеленського, зустріч з Трампом на рівні глав держав розглядається як важливий етап у процесі ухвалення безпекових документів і стратегічних рішень, які мають визначити подальшу архітектуру міжнародної підтримки України.

Він уточнив, що вже у неділю, 4 січня, до Європи вирушать представники генеральних штабів і вищого військового керівництва. Вони працюватимуть над підготовкою та організацією майбутніх переговорів, зокрема на військовому й безпековому рівнях. Після цього передбачені консультації з командою Дональда Трампа та фінальна підготовка до особистої зустрічі лідерів.

📢 «Вони будуть добу, а може дві доби. Подивимося, як піде справа. Після цього, я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в США на рівні лідерів у широкому колі. Ми хотіли б, щоб усе це сталося впродовж січня, до кінця січня», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з питань національної безпеки з 15 європейських країн, а також представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, переговори з ними поділено на три ключові блоки:

  • підготовка рамкових документів;
  • забезпечення економічного розвитку;
  • опрацювання військово-політичних питань.

👉 Раніше також стало відомо, що Україна разом із міжнародними партнерами напрацювала та погодила Prosperity Framework — пакет економічного зростання, який розглядається як складова безпекових гарантій і майбутніх мирних домовленостей. Про це заявив міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв після зустрічі з радниками з питань національної безпеки в Офісі президента.

