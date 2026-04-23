Принц Гаррі прибув до Києва та заявив про підтримку України

Принц Гаррі несподівано прибув до Києва з візитом і заявив про повагу до України за її роль у захисті Європи від російської агресії. Про це повідомив королівський редактор ITV News Chris Ship.

📢 «Приємно повернутися в Україну – країну, яка мужньо та успішно захищає східний фланг Європи. Важливо, щоб ми не втрачали з поля зору важливість цього», – зазначив Гаррі.

Очікується, що в межах візиту герцог Сассекський долучиться до роботи Київського безпекового форуму. Він також висловив намір привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Україні.

📢 «Я тут, щоб побувати на місці подій, відновити зв’язки та вислухати людей, нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щодня виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та спільнотою Invictus, а також на те, щоб стояти пліч-о-пліч із тими, хто допомагає Україні виграти цю боротьбу», – заявив він.

Програма перебування

Під час поїздки Принц Гаррі планує відвідати саперів благодійної організації HALO Trust, яку підтримувала його мати — Принцеса Діана.

Окрім цього, передбачені зустрічі з українськими ветеранами, які беруть участь у програмах Invictus Games Foundation. Фонд займається реабілітацією поранених військових через спорт.

Нагадаємо

Це вже третій візит принца до України від початку повномасштабного вторгнення росії. Раніше він також приїздив до Києва на запрошення українського уряду. Крім того, Принц Гаррі раніше звертався до українців із відеопосланням з нагоди річниці повномасштабної війни.

Також раніше низка пропагандистських та конспірологічних ресурсів написали, що принц Гаррі буцімто прибув в Україну «для участі в коронації».