Маніпуляція: «З Німеччини висилатимуть українців призовного віку, — канцлер Німеччини Мерц»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не говорив про те, що з ФРН «висилатимуть українців призовного віку». Він лише наголосив, що Київ і Берлін повинні координувати свої дії, щоб полегшити повернення на батьківщину українських громадян. При цьому Мерц наголосив на тому, що саме Україна має перешкоджати виїзду українських чоловіків призовного віку за кордон. Крім того, незрозуміло також, на підставі якої законодавчої бази чи регуляційних механізмів здійснюватиметься «полегшення повернення на батьківщину українських громадян», про яке згадав Мерц.

У соціальних мережах і на російських сайтах масово поширюють інформацію про те, що з Німеччини висилатимуть українців призовного віку. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції. «Фрідріх Мерц за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що з ФРН висилатимуть українців призовного віку. (…) Цікаво, а вилов українців відбуватиметься за схемою ТЦК чи вони придумають щось більш по-європейськи прогресивне?» — пишуть із цього приводу в соцмережах.

Скриншот – news-kiev.ru

Насправді ця інформація є маніпуляцією. У своєму виступі на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 14 квітня 2026 року, Фрідріх Мерц не говорив про те, що з Німеччини «висилатимуть українців призовного віку». Російські пабліки знову спотворили цитату Мерца і цим змінили її сенс.

Під час своєї заяви Мерц, крім іншого, наголосив: «Ми тісно координуватимемо свої дії, щоб полегшити повернення на батьківщину українських громадян, які знайшли у нас притулок. Ми знову чітко заявили, що підтримуємо зусилля України щодо скорочення виїзду із країни українських чоловіків призовного віку. Це необхідно для забезпечення обороноздатності, соціальної згуртованості та відновлення України. Нам потрібні швидкі та відчутні успіхи в цьому питанні, що також відповідає інтересам обох сторін». Однак зі слів канцлера очевидно, що тут явно не йдеться про те, щоб «висилати» українських чоловіків призовного віку з Німеччини.

Крім того, незрозуміло також і те, на підставі якої законодавчої бази чи регуляційних механізмів здійснюватиметься «полегшення повернення на батьківщину українських громадян», про яке згадав Мерц. Німецьке видання Hamburger Abendblatt пише з цього приводу: «Тепер зусилля щодо повернення мають бути підкріплені відкриттям у Берліні нового консультаційного центру для українців, які бажають повернутися на батьківщину. Центр («Unity Hub») відкрили федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт і міністр соціальної політики України Денис Улютін у рамках урядових консультацій. За словами Добріндта, завдання центру — насамперед консультувати людей з питань можливого повернення на батьківщину та їхніх перспектив. Слідом за берлінським центром планується відкрити інші схожі установи у Німеччині та Європі».

Отже, стає очевидним, що йдеться виключно про допомогу тим українцям, які добровільно бажають повернутись на батьківщину, а не про примусову депортацію з країни. Деякі німецькі медіа, такі як Redaktionsnetzwerk Deutschlands підкреслюють, підкреслюють, що йдеться про «болісне питання справедливості». Видання зазначає, що бажання Президента Зеленського повернути в Україну чоловіків призовного віку можна зрозуміти, і воно справедливе по відношенню до тих військовослужбовців, які служать уже кілька років поспіль.

Однак, виходячи із правової та логістичної складності питання про повернення українців з Німеччини, і Володимир Зеленський, і Фрідріх Мерц у своїх висловлюваннях часто наголошують на важливості дій протилежної сторони. Так, коментуючи слова Мерца про те, що Україна має перешкоджати військовозобов’язаним громадянам залишати країну, Зеленський наголосив, що Україна не може обмежувати свободу пересування. За його словами, українське законодавство дозволяє особам, які не підлягають мобілізації, вільно пересуватися. Одні громадяни виїхали на законних підставах, інші — з порушенням правил. Водночас Зеленський зазначив, що Україна хоче, щоб її громадяни повернулися і що міграційні служби обох країн мають співпрацювати.

Таким чином російські пабліки та ЗМІ вкотре виривають із контексту слова західних політиків, щоб подати їх у вигідному для себе світлі.

StopFake продовжує викривати подібні фейки у матеріалах «Маніпуляція: У Німеччини закінчилися запаси зброї для поставок Україні — Пісторіус», «Фейк: Німецькі пожежники висміяли мобілізацію в Україні», «Фейк: Генсек НАТО Рютте заявив, що ЗСУ “від’ємно наступають”».