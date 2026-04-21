Набивні вʼїзні стелажі від компанії FORSTOR — що це і як працює

Площі складу підприємства не завжди достатньо для розміщення всіх необхідних товарів. Додатково потрібне місце для роботи працівників, проїзду техніки, завантаження та розвантаження.

Коли потрібні компактні рішення, варто купити палетний стелаж від виробника FORSTOR https://forstor.ua/ua/ca-stellazhi/palletnye/. Для обмеженого простору в його асортименті є окремі моделі, які називаються набивними вʼїзними.

Що являють собою стелажі зі збільшеною ефективністю зберігання

Ці системи називають також глибинними або drive-in. Вʼїзні стелажі підходять для розміщення товарів на палетах, і максимально використовують доступний простір. Саме тому їх вибирають для невеликих складів. Показники ефективності: до 160% — по площі та до 80% — по використанню обʼєму приміщення.

Набивні стелажі підходять для розміщення однотипних товарів на палетах. Забезпечують високу щільність зберігання вантажів завдяки тому, що виготовляються без міжрядних проїздів. Така конструкція займає мало місця й залишає простір для техніки та працівників.

Максимальна висота стелажа може становити 12 000 мм з кроком 100. Навантаження напрямних — до 1800 кг, рама розрахована на вагу до 16 000 кг. Можливе оцинковане виконання або нанесення порошково-полімерного покриття для захисту від корозії. Стійка в перерізі має від 8 до 12 ребер жорсткості для максимальної міцності.

Як працює стелаж drive-in

Це оптимальне рішення для обмеженого простору на складі підприємства, що працює з однотипними товарами. Піддони з продукцією розміщують у каналах на спеціальних напрямних рейках, закріплених на стійках за допомогою утримувачів.

Завдяки відсутності міжрядних проїздів розміщувати товари зручно, заїжджаючи безпосередньо вглиб каналу навантажувачем або штабелером. Залежно від типу товару й конфігурації складу, можна реалізувати два різних варіанти обслуговування.

LIFO (останнім прибув – першим вибув)

Це найпоширеніший варіант, який часто використовують на складах. У такому випадку для одного типу товару виділяють окремий один або декілька суміжних коридорів. Вантажно-розвантажувальні роботи проводять тільки з лицьового боку стелажа.

FIFO (першим прибув — першим вибув)

Це оптимальний варіант для підприємств з великим товарооборотом, коли потрібно дуже швидко обробляти вантажі. Таку схему розміщення називають прохідною. При її використанні зони навантаження й завантаження розділяють стелажем.

Переваги палетних стелажів від FORSTOR

Це український виробник, який пропонує різноманітні системи зберігання та випускає їх як за стандартними, так і за індивідуальними параметрами. Палетні стелажі, зокрема набивні, поєднують у собі велику кількість переваг:

міцні, стійкі, витримують зіткнення з технікою;

не бояться корозії завдяки обробці порошково-полімерним покриттям або оцинкованому виконанню;

оптимізують простір;

дозволяють впорядкувати товари, щоб за потреби швидко знаходити їх.

При використанні стелажів облік та інвентаризація не займатимуть багато часу.

Палетні стелажі випускаються не тільки в набивному варіанті. Фронтальна серія Profi може витримувати навантаження до 4,5 тонн на один рівень зберігання та до 18 тонн на секцію. Саме такі системи можна використовувати для товарів різних типів, щоб грамотно керувати складськими запасами.

Також в асортименті FORSTOR представлені комбіновані стелажі. Це палетні конструкції з полицями, які можна одночасно використовувати для демонстрації товару покупцям та його зберігання. Такі моделі підходять для супермаркетів і магазинів.

Чому варто замовляти стелажі у FORSTOR

Це український виробник, який працює в галузі 16 років та має власний завод у Дніпрі. За часи роботи реалізував понад 12 000 різноманітних рішень, співпрацює з такими великими компаніями, як АТБ, Нова пошта, Цитрус та інші.

Пропонує більше ніж 250 варіантів систем зберігання для складів будь-яких розмірів. FORSTOR входить у топ-5 виробників стелажної продукції в Україні. При виготовленні дотримується міжнародних стандартів та вимог ДСТУ. Власне виробництво — це 5 500 м2 сучасного обладнання, що дозволяє втілювати в життя замовлення будь-якого рівня складності.