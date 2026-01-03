До Києва прибули радники з національної безпеки європейських країн

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. Про це у суботу, 3 січня, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров у Telegram.

За його словами, у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії. Також до переговорів долучилися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

☝️ Умєров зазначив, що візит радників відбувається в межах запланованих консультацій щодо безпекової ситуації та подальшої координації дій із партнерами України.

📌 Нагадаємо: 30 грудня Володимир Зеленський анонсував проведення 3 січня в Україні зустрічі радників з національної безпеки країн «коаліції охочих».

Зустріч на рівні лідерів запланована 6 січня у Франції, а 7 січня очікується ще одна зустріч радників з нацбезпеки. Також передбачено обговорення подальших кроків щодо майбутніх зустрічей лідерів Європи та Сполучених Штатів.

