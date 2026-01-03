Субота, 3 Січня, 2026
До Києва прибули радники з національної безпеки європейських країн

Денис Молотов
До Києва прибули радники з національної безпеки європейських країн 01
Фото: секретар РНБО Рустем Умєров зустрічає радників з питань національної безпеки європейських країн.

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. Про це у суботу, 3 січня, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров у Telegram.

За його словами, у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії. Також до переговорів долучилися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

«До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії», – написав він.

☝️ Умєров зазначив, що візит радників відбувається в межах запланованих консультацій щодо безпекової ситуації та подальшої координації дій із партнерами України.

📌 Нагадаємо: 30 грудня Володимир Зеленський анонсував проведення 3 січня в Україні зустрічі радників з національної безпеки країн «коаліції охочих».

Зустріч на рівні лідерів запланована 6 січня у Франції, а 7 січня очікується ще одна зустріч радників з нацбезпеки. Також передбачено обговорення подальших кроків щодо майбутніх зустрічей лідерів Європи та Сполучених Штатів.

👉 Також відомо, що Володимир Зеленський запропонував міністру з цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.

