Неділя, 4 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

Денис Молотов
Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання
Фото: міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв.

Україна разом із міжнародними партнерами напрацювала та погодила Prosperity Framework — пакет економічного зростання, який розглядається як одна з ключових складових безпекових гарантій і майбутніх мирних угод. Про це заявив міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв під час брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань національної безпеки, передає РБК-Україна.

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання 01
Фото: міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв.

📢 «Ми останніми тижнями разом з американською стороною, разом зі Світовим банком і групою Світового банку напрацьовували документ, який каже, скільки необхідно капіталу для того, щоб відбудувати Україну і сильно наростити економічний ріст, щоб Україна була самодостатня і люди поверталися в Україну», — зазначив Соболєв.

☝️ За його словами, у межах Prosperity Framework було детально проаналізовано, які джерела фінансування доступні вже сьогодні, які можуть з’явитися впродовж наступних десяти років, а також яким чином залучати приватний, публічний та змішаний капітал. Окремо обговорювалися фінансові інструменти, через які ці ресурси можуть надходити в Україну.

Йдеться як про вже наявні механізми — інвестиційні фонди, спеціальні програми підтримки, так і про інструменти, які ще необхідно створити спільно з партнерами. Міністр наголосив, що економічна рамка безпосередньо пов’язана з безпековою складовою.

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання 02
Фото: міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв.

📢 «Зараз у нас була сесія з безпековими координаторами, і цей план ми погодили. Домовилися про подальшу співпрацю. Наступні зустрічі відбудуться в Парижі — вже у вівторок, щоб напрацювати спільний план зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, а також Канадою і Норвегією», — повідомив Соболєв.

☝️ Нагадаємо, у Києві 3 січня розпочалося засідання радників з національної безпеки так званої «коаліції охочих». У межах зустрічі було обговорено рамкові документи «мирної угоди», майбутній план «відновлення та процвітання України», а також ключові військово-політичні питання.

Володимир Зеленський раніше повідомив, що переговори на рівні радників з нацбезпеки відбуваються за трьома основними напрямами:

  • гарантії безпеки;
  • відбудова країни;
  • базова рамка для реального й сталого миру.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна хоче миру, але не ціною власного зникнення – Зеленський

ПОДІЇ

Трамп показав фото Мадуро після затримання під час операції США

ПОЛІТИКА

США керуватимуть Венесуелою до передачі влади — Трамп

ВАЖЛИВО

Україна: заяви рф про удар по резиденції путіна є фейком

ВАЖЛИВО

Уряд Італії схвалив постанову про продовження допомоги Україні

ВАЖЛИВО

Запоріжжя під масованою атакою БпЛА: щонайменше дев’ять влучань

ВАЖЛИВО

Представники України вперше відпрацювали механізми статті 5 НАТО

ВІЙНА

Масштабні відключення світла після чергових ударів рф

ВАЖЛИВО

Зеленський анонсував чергову зустріч з Трампом уже в січні

ВАЖЛИВО

Окупанти розстріляли українських військовополонених

ВАЖЛИВО

кремль готує криваву провокацію для зриву мирних переговорів — СЗР

ВАЖЛИВО

98 боїв на фронті, найбільше на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

У Харкові чоловік вистрілив у працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США

ВАЖЛИВО

На російській радіостанції «судного дня» пролунали погрози Україні

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ