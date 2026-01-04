Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

Україна разом із міжнародними партнерами напрацювала та погодила Prosperity Framework — пакет економічного зростання, який розглядається як одна з ключових складових безпекових гарантій і майбутніх мирних угод. Про це заявив міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв під час брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань національної безпеки, передає РБК-Україна.

📢 «Ми останніми тижнями разом з американською стороною, разом зі Світовим банком і групою Світового банку напрацьовували документ, який каже, скільки необхідно капіталу для того, щоб відбудувати Україну і сильно наростити економічний ріст, щоб Україна була самодостатня і люди поверталися в Україну», — зазначив Соболєв.

☝️ За його словами, у межах Prosperity Framework було детально проаналізовано, які джерела фінансування доступні вже сьогодні, які можуть з’явитися впродовж наступних десяти років, а також яким чином залучати приватний, публічний та змішаний капітал. Окремо обговорювалися фінансові інструменти, через які ці ресурси можуть надходити в Україну.

Йдеться як про вже наявні механізми — інвестиційні фонди, спеціальні програми підтримки, так і про інструменти, які ще необхідно створити спільно з партнерами. Міністр наголосив, що економічна рамка безпосередньо пов’язана з безпековою складовою.

📢 «Зараз у нас була сесія з безпековими координаторами, і цей план ми погодили. Домовилися про подальшу співпрацю. Наступні зустрічі відбудуться в Парижі — вже у вівторок, щоб напрацювати спільний план зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, а також Канадою і Норвегією», — повідомив Соболєв.

☝️ Нагадаємо, у Києві 3 січня розпочалося засідання радників з національної безпеки так званої «коаліції охочих». У межах зустрічі було обговорено рамкові документи «мирної угоди», майбутній план «відновлення та процвітання України», а також ключові військово-політичні питання.

Володимир Зеленський раніше повідомив, що переговори на рівні радників з нацбезпеки відбуваються за трьома основними напрямами: