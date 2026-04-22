«Іспанія завжди з Україною»: Міністр оборони Іспанії з візитом у Києві

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес прибула з робочим візитом до Києва. Метою поїздки є зміцнення двостороннього співробітництва та підтвердження непохитної позиції Мадрида щодо підтримки суверенітету України. Про це у середу, 22 квітня, повідомила пресслужба Міноборони Іспанії.

Вшанування пам’яті та державна нагорода

Перший день візиту міністерка розпочала з відвідин Михайлівської площі. Біля Стіни пам’яті вона поклала квіти, вшанувавши полеглих захисників України.

📢 «Співпраця та солідарність між націями є надзвичайно важливими для подолання спільних викликів та просування до мирного вирішення конфлікту», — наголосила Маргарита Роблес під час церемонії.

За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва Маргариту Роблес буде відзначено державною нагородою України — орденом княгині Ольги III ступеня.

📢 «Перший робочий день міністра в Києві розпочався з покладання квітів на честь захисників України. Стіна пам’яті на Михайлівській площі стала місцем вшанування тих, хто віддав життя за свою країну. Іспанія завжди з Україною», – йдеться у дописі Міноборони Іспанії в Х (колишній Twitter) у середу.

🤝 Ключові зустрічі та напрямки співпраці

У межах візиту відбулася зустріч із т.в.о. голови Державної прикордонної служби України генерал-майором Валерієм Вавринюком. Сторони зосередилися на практичних аспектах підтримки:

Постачання обладнання: Технічне оснащення підрозділів ДПСУ.

Навчальні програми для українських фахівців.

Гуманітарна сфера: Проєкти з медичної та соціальної допомоги.

💰 Оборонна допомога на 2026 рік

Візит проходить на тлі масштабної фінансової підтримки. Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував виділення 1 мільярда євро на військові потреби України у 2026 році.

Частина цих коштів буде реалізована через європейський механізм SAFE. Ключовим пріоритетом стане не просто передача зброї, а налагодження спільного виробництва на базі підприємств українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

ℹ️ Маргарита Роблес також проведе низку зустрічей із представниками вищого керівництва держави для обговорення стратегії досягнення “справедливого й тривалого миру” та забезпечення дотримання норм міжнародного права.

Також нагадаємо, що Україна завершила ремонтні роботи на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що зазнала удару з боку росії.