Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя: руйнування у трьох районах

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя / ДСНС України / 17.04.2026

Зранку у п’ятницю, 17 квітня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано суттєві пошкодження житлового сектору та цивільної інфраструктури. Оперативні дані щодо наслідків обстрілу оприлюднив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, під ударом опинилися три райони обласного центру.

💥 Постраждалі та медична допомога

Кількість травмованих мешканців внаслідок ранкової атаки продовжує зростати. На цей час відомо про двох поранених: серед постраждалих — 60-річна жінка. Усім травмованим медики надають необхідну екстрену допомогу безпосередньо на місцях влучань та в лікувальних закладах.

Сили ДСНС України залучені до ліквідації наслідків обстрілів. Рятувальники працюють над приборканням вогню на кількох локаціях одночасно.

Зафіксовані наслідки ударів:
  • Житловий сектор: пошкоджено приватні будинки та автівки городян.
  • Пожежі: виникло займання в адміністративній будівлі та одній із багатоповерхівок міста.
  • Транспорт: зафіксовано загоряння легкового автомобіля.

Наразі на всіх місцях влучань працюють екстрені служби, поліція та комунальники. Осередки займання локалізуються.

Ранкові удари по Запоріжжю стали частиною масштабного повітряного нападу рф на територію України. Протягом ночі та ранку 17 квітня ворог застосував значну кількість засобів ураження:

  • Балістичне озброєння: 1 ракета типу «Іскандер-М».
  • Ударні дрони: 172 одиниці, з яких близько 120 — дрони-камікадзе типу «Shahed».

Попри те, що силам ППО вдалося знешкодити переважну більшість ворожих безпілотників, частина з них спричинила руйнування в українських містах, зокрема в Запоріжжі.

