Військові спростували фейки про “напівоточення” Сум

Командування Сил оборони України заперечує поширену в інформацію про критичне погіршення ситуації поблизу обласного центру Сумщини. У Центрі комунікацій угруповання військ (УВ) «Курськ» у понеділок, 20 квітня, наголосили, що будь-які підстави говорити про прориви чи спроби взяти місто у кільце відсутні.

🛡️ Позиція угруповання військ «Курськ»: Військові підкреслюють, що на всіх ділянках відповідальності угруповання ситуація стабільна. Спроби ворога проводити штурмові дії отримують жорстку відсіч без жодних територіальних успіхів для агресора.

📢 «У зоні відповідальності угруповання військ Курськ ситуація залишається стабільною та контрольованою. Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у “напівоточення”. Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ Курськ, вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів», – йдеться у повідомленні.

⚠️ Заклик до інформаційної гігієни

У ЗСУ закликали представників ЗМІ та громадськість довіряти лише верифікованим джерелам. Неперевірені дані про нібито небезпеку для Сум розцінюються як чинник дестабілізації та провокації паніки.

📢 «Укотре звертаємося до журналістів користуватися лише офіційною інформацією Сил оборони України й ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел. Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення», – додали у відомстві.

Аналіз відстаней та ліній фронту: речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі для «Інтерфакс-Україна» деталізував географію бойових дій. Він підтвердив, що окупантам вдалося зайти у декілька прикордонних селищ, проте це не створює прямої загрози місту.

📌 Ключові факти про дислокацію ворога:

Глибина вклинення: Окупанти контролюють зону до 3-4 км від кордону (зокрема райони сіл Грабовське та Миропільське).

Від позицій ворога до Сум залишається понад 35 кілометрів.

Маневри: Раніше підрозділи ЗСУ – 14 армійський корпус заявив, що на Сумщині підрозділи ЗСУ були змушені переміститися на нові підготовлені рубежі в районі селища Миропільське Краснопільської громади.

Динаміка: Тиждень тому фіксувалося розширення зон контролю РФ лише на 1-1,5 км від межі кордону.

📢 «Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 кілометрів. Просимо враховувати це при оцінках перспектив “оточення міста зі сходу», – заявив він.

💬 Полеміка в медіапросторі

Приводом для офіційних роз’яснень стала публікація журналістки ТСН Юлії Кірієнко, яка заявила про “дуже загрозливу ситуацію” та активні штурми на двох відтинках фронту. За її словами, чотири вклинення вздовж кордону під акомпанемент КАБів нібито створюють ризик напівоточення міста зі сходу та півночі.

📢 «Напередодні зʼявилась інформація, що на одразу дві бригади на різних відтинках фронту почались активні штурми. Станом на зараз є чотири вклинення вздовж кордону. Зі Сходу і з Півночі малими групами йдуть російські війська. Без упину атака КАБ і артилерією ворога. Найгірша ситуація, що може бути: Суми можуть опинитись в напівоточенні», – написала вона.

ℹ️ Водночас аналітики DeepState напередодні повідомляли про просування ворога у двох населених пунктах поблизу межі Сумської громади. Проте офіційні представники Сил оборони наполягають: ці дії мають локальний характер і не є стратегічним проривом.