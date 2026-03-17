Засуджено жінку, яка задушила свого 5-річного сина

На Тернопільщині жінку засудили до 12 років ув’язнення за вбивство 5-річного сина з інвалідністю. Злодійка задушила 5-річного сина з інвалідністю. Дитина тривалий час перебувала без належного догляду, кілька днів не отримувала їжі. Про це 17 березня повідомив Офіс генерального прокурора.

📢 «За підтримання публічного обвинувачення Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області суд визнав винною жительку одного із сіл Чортківського району у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві малолітнього сина за ст. 166, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України», – мовиться у повідомленні.

Вирок виніс Борщівський районний суд, який призначив обвинуваченій покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, 5-річний хлопчик мав вроджені патології та тяжке захворювання і потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Втім, мати не забезпечувала дитині належного піклування.

Після оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів.

Також встановлено, що протягом трьох днів перед смертю дитина перебувала у квартирі сама, попри безпорадний стан.

📢 «Повернувшись додому після тривалої відсутності, жінка задушила сина. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії – перекриття носа та рота м’якими предметами», – зазначили у прокуратурі.

Окрім цього, експерти встановили, що перед смертю хлопчик кілька днів не отримував їжі.

Потерпілим у справі визнано батька дитини, який із 2021 року проходить службу у Збройних силах України.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити обвинуваченій 14 років позбавлення волі. Однак суд визначив менший строк, у зв’язку з чим прокуратура готує апеляційну скаргу. Вирок наразі не набрав законної сили.

📌 Нагадаємо, в одному з сіл Мостиської громади на Яворівщині дворічний хлопчик помер через критичний недогляд – у нього зафіксували переохолодження, зневоднення та критичний недобір ваги. Його батьків затримано.

📌 Також раніше у Харкові помер 11-річний хлопчик з аутизмом через систематичне нехтування матір’ю його потребами – жінці повідомили про підозру.