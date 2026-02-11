Середа, 11 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛСУСПІЛЬСТВО

На Львівщині помер дворічний хлопчик від недогляду

Денис Молотов
На Львівщині помер дворічний хлопчик від недогляду 01
Фото з місця проживання дітей з батьками / Львівська обласна прокуратура / 11.02.2026

У одному із сіл Мостиської громади Яворівського району помер дворічний хлопчик від критичного недогляду. Його батьків затримали та повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Про це 11 лютого повідомила Львівська обласна прокуратура.

🏥 Обставини госпіталізації

9 лютого дитину доправили до Мостиської лікарні. За попередніми даними, хрещений однієї з п’яти дітей родини приїхав у справах і звернув увагу на тяжкий стан хлопчика. Батько попросив його відвезти дитину до медзакладу, однак самостійно швидку допомогу не викликав.

Хлопчика госпіталізували до реанімації, проте попри зусилля лікарів приблизно за годину він помер.

За попередніми висновками лікарів, у дитини зафіксували:

  • переохолодження;
  • зневоднення;
  • критичний недобір ваги.
⚖️ Дії правоохоронців

42-річну матір та 43-річного батька затримали. Їм оголосили підозру за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків.

У родині залишилися ще четверо дітей:

  • доньки віком 4, 8 і 10 років;
  • 5-річний син.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що умови проживання дітей не відповідали санітарним нормам та становили загрозу для їхнього здоров’я. Зокрема, температура в кімнаті, де перебували діти, становила близько 11°C, при цьому засобів для опалення не виявили.

Подальша доля дітей

Прийнято рішення про відібрання малолітніх дітей із сім’ї. Наразі вони перебувають у лікарні, згодом їх планують помістити до спеціалізованого закладу.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею «Службова недбалість» щодо працівників соціальних служб, які мали здійснювати нагляд за родиною.

Раніше в Україні вже фіксували випадки смерті дітей через неналежний догляд. Правоохоронні органи наголошують на необхідності своєчасного реагування та контролю за умовами проживання неповнолітніх.

  • Нагадаємо, у Харкові померла 11-річна дитина з аутизмом через систематичне нехтування матір’ю його потребами. Жінці було повідомлено про підозру.
  • У селі Жовква Львівської області від отруєння чадним газом загинули троє маленьких дітей 2, 4 і 6 років. Мати залишила їх вдома самих та пішла у справах. Їй також було повідомили про підозру.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський розкритикував роботу ППО в окремих регіонах

ВЛАДА

Трамп заявив, що запобіг «ядерній війні» між Україною та росією

ВАЖЛИВО

Директор соццентру на Луганщині перейшов на бік ворога — вирок суду

КРИМІНАЛ

На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію з енергетикою

ВАЖЛИВО

ЄС готує повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів

ПОЛІТИКА

У Києві без тепла залишаються 1100+ будинків

ВЛАДА

Атака на Нафтогаз: у Полтавській області зафіксовано руйнування

ВАЖЛИВО

Оголошено підозру псевдопроректору університету в окупованому Луганську

КРИМІНАЛ

Казахстан частіше дозволяє екстрадицію політичних втікачів до рф

ПОЛІТИКА

Зеленський очікує “системні кроки” для посилення захисту інфраструктури, деталі “непублічні”

ПОДІЇ

Омбудсмен: кількість скарг на ТЦК зросла у сотні разів

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

У кремлі бачать «прорив» щодо переговорів лише з «душком Анкориджа»

ПОЛІТИКА

150 військових і 7 цивільних повернулися додому з полону рф

ВАЖЛИВО

Удар рф по Запоріжжю: пошкоджено дитячий садок і житлові будинки

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"