На Львівщині помер дворічний хлопчик від недогляду

У одному із сіл Мостиської громади Яворівського району помер дворічний хлопчик від критичного недогляду. Його батьків затримали та повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Про це 11 лютого повідомила Львівська обласна прокуратура.

🏥 Обставини госпіталізації

9 лютого дитину доправили до Мостиської лікарні. За попередніми даними, хрещений однієї з п’яти дітей родини приїхав у справах і звернув увагу на тяжкий стан хлопчика. Батько попросив його відвезти дитину до медзакладу, однак самостійно швидку допомогу не викликав.

Хлопчика госпіталізували до реанімації, проте попри зусилля лікарів приблизно за годину він помер.

За попередніми висновками лікарів, у дитини зафіксували:

переохолодження;

зневоднення;

критичний недобір ваги.

⚖️ Дії правоохоронців

42-річну матір та 43-річного батька затримали. Їм оголосили підозру за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків.

У родині залишилися ще четверо дітей:

доньки віком 4, 8 і 10 років;

5-річний син.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що умови проживання дітей не відповідали санітарним нормам та становили загрозу для їхнього здоров’я. Зокрема, температура в кімнаті, де перебували діти, становила близько 11°C, при цьому засобів для опалення не виявили.

Подальша доля дітей

Прийнято рішення про відібрання малолітніх дітей із сім’ї. Наразі вони перебувають у лікарні, згодом їх планують помістити до спеціалізованого закладу.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею «Службова недбалість» щодо працівників соціальних служб, які мали здійснювати нагляд за родиною.

Раніше в Україні вже фіксували випадки смерті дітей через неналежний догляд. Правоохоронні органи наголошують на необхідності своєчасного реагування та контролю за умовами проживання неповнолітніх.