ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Затримано мера одного з міст Одещини на хабарі

Денис Молотов
Затримано мера одного з міст Одещини на хабарі 05
Фото: Національна поліція України / 26.05.2026

В Одеській області правоохоронці провели спецоперацію та затримали міського голову одного із міст. Високопоставлений чиновник вимагав великі гроші від іноземних інвесторів за погодження дозвільних документів. За наявними даними, мер намагався отримати хабар під час модернізації енергетичної інфраструктури прикордонної області. Про це у вівторок, 26 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Слідство встановило, що керівник громади намагався одержати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів США. Ці кошти він вимагав від офіційного представника великої міжнародної компанії з іноземними інвестиціями.

Перешкоджання екологічному проєкту та затримання на гарячому

За цю суму очільник міста обіцяв закордонним підрядникам гарантувати швидке та безперешкодне підписання архітектурної документації. Мова йшла про дозвіл на капітальне будівництво потужної вітроелектростанції у портовому місті.

Зазначений екологічний проєкт мав стратегічне значення для регіону. Нова станція повинна була стати надійним альтернативним джерелом енергопостачання для житлових масивів та важливих соціальних об’єктів місцевої громади. Об’єкт мав безперебійно живити районні лікарні, школи та дитячі садки під час можливих блекаутів.

Проте міський голова вирішив штучно заблокувати ініціативу заради власної фінансової вигоди. Співробітники СБУ завчасно задокументували всі етапи злочинної діяльності чиновника.

Спецпризначенці затримали фігуранта безпосередньо під час передачі повної суми грошей. Популярне одеське видання Думська з посиланням на власні верифіковані джерела у правоохоронних органах інформує, що затриманим є мер міста Кілія В’ячеслав Чернявський. Наразі у його робочому кабінеті та за місцем проживання тривають обшуки.

⚖️ Юридична кваліфікація справи та заходи безпеки в інших областях

Слідчі вже офіційно повідомили затриманому посадовцю про підозру в скоєнні посадового злочину. Справу відкрили за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі корупціонеру загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі. Суд також може застосувати повну конфіскацію всього наявного майна. Найближчим часом судді оберуть для фігуранта міру запобіжного заходу та відсторонять його від посади.

Ця справа продовжує серію затримань корумпованих регіональних посадовців по всій країні. Нагадаємо, що в Івано-Франківській області суд нещодавно відсторонив від виконання обов’язків іншого міського голову. Чиновника також підозрюють у системному хабарництві під час війни. Наразі чоловік перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. За даними засобів масової інформації, мова йде про мера міста Галич Олега Кантора.

Журналісти стверджували, що після затримання чиновнику раптово стало зле. Через гіпертонічний криз його тоді госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. СБУ наголошує, що «проблеми зі здоров’ям» не звільняють корупціонерів від кримінальної відповідальності.

👉 Також стало відомо, що у Дніпропетровській області правоохоронці зафіксували зухвалий кримінальний замах на життя керівника міської громади. Місцевий житель під час раптової суперечки застосував холодну зброю проти посадовця.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Загиблі та поранені у Дружківці через авіабомби та БпЛА рф

ВІЙНА

Удар по складу ООН у Дніпрі: знищено гуманітарні вантажі, є загиблі

ВАЖЛИВО

Міський велосипед: твій ідеальний експрес у ритмі мегаполіса

СУСПІЛЬСТВО

У Києві ТЦК побили ветерана з інвалідністю: офіційна інформація

ВАЖЛИВО

Повітряні сили підтвердили атаку «Орєшніком» по столичному регіону

ВАЖЛИВО

ТОП функцій Samsung Galaxy A37 за свою ціну

ТЕХНОЛОГІЇ

Казахстан відмовився виконувати рішення суду щодо стягнення боргів Газпрому

ВАЖЛИВО

СБУ викрила керівників поліції трьох областей у корупції

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про ознаки підготовки удару по Києву ракетами «Орєшнік»

ВАЖЛИВО

Очільник Луганської ОВА Олексій Харченко відвідав чотири релоковані ДБСТ на Одещині

ЛУГАНЩИНА

До проєкту зі збиття ворожих дронів зможуть долучатися місцеві громади – Свириденко

ПОДІЇ

В Ужгороді пройшов фестиваль з дитячого футболу – «Луганщина – це Україна!»

ВСІ НОВИНИ

У Старобільську знищено штаб БпЛА рф – Генштаб

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: Нижньотеплівська громада будує ефективну систему підтримки ВПО через партнерства

ЛУГАНЩИНА

На фронті було 233 боєзіткнення, найбільше ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип