Затримано мера одного з міст Одещини на хабарі

В Одеській області правоохоронці провели спецоперацію та затримали міського голову одного із міст. Високопоставлений чиновник вимагав великі гроші від іноземних інвесторів за погодження дозвільних документів. За наявними даними, мер намагався отримати хабар під час модернізації енергетичної інфраструктури прикордонної області. Про це у вівторок, 26 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Слідство встановило, що керівник громади намагався одержати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів США. Ці кошти він вимагав від офіційного представника великої міжнародної компанії з іноземними інвестиціями.

Перешкоджання екологічному проєкту та затримання на гарячому

За цю суму очільник міста обіцяв закордонним підрядникам гарантувати швидке та безперешкодне підписання архітектурної документації. Мова йшла про дозвіл на капітальне будівництво потужної вітроелектростанції у портовому місті.

Зазначений екологічний проєкт мав стратегічне значення для регіону. Нова станція повинна була стати надійним альтернативним джерелом енергопостачання для житлових масивів та важливих соціальних об’єктів місцевої громади. Об’єкт мав безперебійно живити районні лікарні, школи та дитячі садки під час можливих блекаутів.

Проте міський голова вирішив штучно заблокувати ініціативу заради власної фінансової вигоди. Співробітники СБУ завчасно задокументували всі етапи злочинної діяльності чиновника.

Спецпризначенці затримали фігуранта безпосередньо під час передачі повної суми грошей. Популярне одеське видання Думська з посиланням на власні верифіковані джерела у правоохоронних органах інформує, що затриманим є мер міста Кілія В’ячеслав Чернявський. Наразі у його робочому кабінеті та за місцем проживання тривають обшуки.

⚖️ Юридична кваліфікація справи та заходи безпеки в інших областях

Слідчі вже офіційно повідомили затриманому посадовцю про підозру в скоєнні посадового злочину. Справу відкрили за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі корупціонеру загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі. Суд також може застосувати повну конфіскацію всього наявного майна. Найближчим часом судді оберуть для фігуранта міру запобіжного заходу та відсторонять його від посади.

Ця справа продовжує серію затримань корумпованих регіональних посадовців по всій країні. Нагадаємо, що в Івано-Франківській області суд нещодавно відсторонив від виконання обов’язків іншого міського голову. Чиновника також підозрюють у системному хабарництві під час війни. Наразі чоловік перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. За даними засобів масової інформації, мова йде про мера міста Галич Олега Кантора.

Журналісти стверджували, що після затримання чиновнику раптово стало зле. Через гіпертонічний криз його тоді госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. СБУ наголошує, що «проблеми зі здоров’ям» не звільняють корупціонерів від кримінальної відповідальності.

👉 Також стало відомо, що у Дніпропетровській області правоохоронці зафіксували зухвалий кримінальний замах на життя керівника міської громади. Місцевий житель під час раптової суперечки застосував холодну зброю проти посадовця.