Оголошено підозру очільнику фейкового мнс окупантів на Луганщині

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру черговому «високопоставленому» зраднику. Фігурант активно сприяє зміцненню окупаційного режиму на сході країни. Наразі він обіймає незаконну псевдопосаду так званого виконувача обов’язків керівника окупаційного відомства. Зловмисник безпосередньо очолює фейкове «міністерство надзвичайних ситуацій» окупантів на території тимчасово підконтрольної агресору Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

До початку повномасштабного російського вторгнення та перших хвиль гібридної агресії зловмисник багато років працював в офіційних органах МНС України на території Луганської області. Проте ще у 2014 році він свідомо перейшов на бік загарбників.

Протягом усього цього часу колаборант регулярно доводив свою повну відданість рашистам. Його кар’єрне зростання у незаконних структурах завершилося тим, що з лютого 2024 року фігуранта офіційно призначили виконуючим обов’язки міністра надзвичайних ситуацій маріонеткової республіки.

Координація репресивних заходів та використання військових БпЛА

За прямими вказівками та під суворим наглядом російських кураторів підозрюваний забезпечує щільну координацію діяльності у сфері «протидії тероризму». Також він відповідає за забезпечення «антитерористичної захищеності цивільних об’єктів». Проте за цими офіційними назвами ховаються прямі воєнні злочини.

Слідство задокументувало, що фейковий міністр особисто координує розподіл та застосування бойових безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Цю техніку загарбники регулярно завозять на окуповану Луганщину під виглядом мирних гуманітарних конвоїв від МНС російської федерації. Надалі всі ці дрони передаються для задоволення оперативних потреб окупаційних військ на лінії фронту.

Більше того, штатні піротехнічні та саперні служби незаконного міністерства залучаються до безпосередніх бойових дій. За наказом «очільника» відомства вони займаються промисловим виготовленням саморобних вибухових пристроїв. Цими мінами ворог за допомогою безпілотників цілеспрямовано вражає передові позиції Сил оборони України. Також загарбники скидають вибухівку на цивільний евакуаційний автотранспорт та карети швидкої допомоги.

Процес інтеграції у владну вертикаль рф та кримінальне покарання

Наразі незаконне псевдоміністерство діє на окупованій території паралельно з іншим каральним органом — так званим «головним управлінням мнс рф по лнр». Обидві структури наразі перебувають у стадії активної повної інтеграції в єдину юридичну та політичну систему влади російської федерації. Організація цих процесів також покладена на плечі українського перебіжчика.

На основі зібраних доказів слідчі інкримінують фігуранту вчинення тяжкого злочину. Справу відкрито за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України, що чітко кваліфікується як колабораційна діяльність.

Сувора санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Суд також може застосувати повну конфіскацію всього наявного приватного майна зрадника.

Слідчі дії та збір доказової бази проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво операцією здійснюють прокурори Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України офіційно скерували до суду обвинувальні акти щодо кількох колаборантів, які активно вислужуються перед ворогом. Фігуранти обіймають ключові посади у лавах незаконно створених силових структур на тимчасово підконтрольних агресору територіях сходу України.