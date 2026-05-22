У Севастополі обмежили продаж бензину та ввели талони на дизель

Системне вогневе ураження об’єктів нафтової промисловості на території країни-агресора почало безпосередньо впливати на забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупованих регіонів. У тимчасово захопленому Севастополі окупаційна адміністрація офіційно запровадила талони на продаж дизельного пального та встановила суворі ліміти на відпустку автомобільного бензину в одні руки обсягом не більше 20 літрів. Про це повідомляє інформаційний ресурс «Крымский ветер» на своєму Telegram-каналі.

Це рішення безпосередньо стосується найбільшої на півострові мережі автозаправних станцій «ТЕС». Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, повідомив призначений росією так званий «голова міста» Михайло Развожаєв.

Окупаційний російський ставленик закликав місцеве населення поставитися до поточної ситуації “з розумінням”. Він попросив громадян не створювати штучний ажіотаж на автозаправних комплексах.

Севастополь як перший маркер дефіциту

Як зазначає незалежне видання The Moscow Times, Севастополь став першим регіоном, підконтрольним рф, де місцева влада була змушена піти на офіційне обмеження роздрібного продажу пального.

Безпосереднім тригером для паливної кризи стали успішні санкційні українські удари по НПЗ (нафтопереробних заводах) у різних областях на росії. До введення лімітів у Криму на масову відсутність бензину популярних марок АІ-92 та АІ-95 на заправках уже почали публічно скаржитися жителі Рязані.

Попри очевидні ознаки браку нафтопродуктів, офіційні структури у москві заперечують наявність системних проблем:

кремль: У пресцентрі керівництва рф також запевнили, що не бачать жодних деструктивних ризиків або передумов для паливної кризи через регулярні атаки безпілотників на нафтову інфраструктуру.

Масштаби руйнувань нафтової інфраструктури за даними Reuters

Проте реальний стан справ у російській нафтопереробці суперечить заявам офіційних осіб. За інформацією міжнародного агентства Reuters, внаслідок повітряних атак за останні два тижні всі великі НПЗ у центральній частині росії були змушені суттєво знизити обсяги переробки сировини або повністю зупинити свої виробничі лінії.

Масштабних пошкоджень зазнали промислові гіганти у Рязані, москві, Нижньому Новгороді, Ярославлі та Кірішах. Наразі повністю припинили випуск продукції Рязанський та московський нафтопереробні заводи, а також підприємство «Киришинефтеоргсинтез» (Кінеф).

Сумарні втрати російського енергетичного сектору мають такі параметри:

Загальна потужність: Потужність заводів, що повністю зупинилися, перевищує 83 млн тонн нафти на рік (або близько 238 тисяч тонн на добу). Це становить приблизно чверть від усього нафтопереробного потенціалу рф.

Частка на ринку: Зазначені підприємства сукупно забезпечували випуск понад 30% усього автомобільного бензину на росії та близько 25% дизельного пального.

Ряд інших російських нафтопереробних підприємств в інших регіонах, які теоретично могли б компенсувати втрачені обсяги пального для центру країни та окупованого Криму, самі раніше зазнали повітряних санкційних нападів. Через це вони наразі або повністю простоюють, або функціонують не на повну потужність.

Зокрема, через технічні пошкодження наразі зафіксовано простій на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» (потужність 13 млн тонн на рік) та Астраханському газопереробному заводі (3 млн тонн газового конденсату). У свою чергу Новокуйбишевський НПЗ (потужність 8 млн тонн на рік) наразі спроможний працювати на чверть від своєї виробничої потужності.

Ситуація на роздрібному ринку пального у рф та на окупованих територіях продовжує ускладнюватися.

