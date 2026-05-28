Олексій Харченко передав поліції Луганщини техніку для роботи в зоні бойових дій

Денис Молотов
Олексій Харченко передав поліції Луганщини техніку для роботи в зоні бойових дій
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 28.05.2026

Поліцейські Луганської області, які виконують службові завдання безпосередньо у зоні ведення бойових дій, отримали нову спеціальну техніку. Правоохоронцям передали транспортні засоби з високим рівнем захисту та прохідності. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 28 травня.

Передачу спецтранспорту здійснив Голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Нову техніку офіційно прийняло Головне управління Національної поліції в Луганській області.

Матеріально-технічне поповнення автопарку відомства відбулося за рахунок залучення державних фінансових інструментів. Весь транспорт був офіційно придбаний за рахунок коштів відповідної субвенції.

Яку саме техніку передали правоохоронцям

Специфіка роботи поліцейських підрозділів у прифронтових та деокупованих регіонах вимагає особливих технічних характеристик від транспорту. Переданий пакет допомоги включає:

  • Два броньовані автомобілі підвищеної прохідності;
  • Один маневровий квадроцикл для важкодоступної місцевості.

Цей транспорт дозволить правоохоронцям безпечніше та мобільніше пересуватися територіями, які перебувають під постійними обстрілами. Під час офіційної передачі ключів керівник ОВА наголосив на пріоритетності захисту особового складу під час війни.

📢 «Сьогодні надзвичайно важливо забезпечити наших поліцейських технікою, яка допоможе оперативно реагувати на виклики та виконувати службові завдання у зоні бойових дій», — зазначив Олексій Харченко.

Важливість оновлення автопарку в умовах війни

Надання спецтранспорту є частиною системної взаємодії між обласною військовою адміністрацією та силовими структурами регіону. Нові броньовані автомобілі для поліції допоможуть суттєво знизити ризики для життя особового складу під час евакуації цивільних чи патрулювання.

У свою чергою, очільник поліції Луганщини Олександр Моргунов офіційно подякував керівництву Луганської обласної військової адміністрації за постійну підтримку підрозділів.

Головний поліцейський області окремо підкреслив, що ця нова техніка є вкрай важливою та вчасною для щоденної роботи поліцейських у надскладних фронтових умовах. Наразі всі отримані транспортні засоби вже готуються до відправки на передову для виконання безпосередніх службових завдань.

👉 Також нагадаємо, що голова Луганської ОДА Олексій Харченко відвідав розташування 24-го окремого штурмового полку «Айдар», щоб привітати особовий склад з річницею створення підрозділу та передати необхідну техніку для посилення обороноздатності.

