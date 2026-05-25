Окупанти скинули п’ять авіабомб на Краматорськ

Окупаційна армія рф не припиняє здійснювати системний повітряний терор проти прифронтових та тилових міст Донецької області, цілеспрямовано знищуючи житловий фонд. У понеділок вранці, 25 травня 2026 року, ворог завдав масованого авіаційного удару по житлових кварталах.

Черговий жорстокий обстріл міста Краматорськ призвів до поранення мирних мешканців, виникнення кількох великих пожеж та значних руйнувань цивільної інфраструктури. Про наслідки ворожої атаки офіційно повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко та пресслужба оперативного штабу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Для здійснення цієї повітряної атаки російські загарбники залучили тактичну авіацію. На мирне місто росіяни скинули одразу пʼять фугасних авіаційних бомб типу ФАБ-250 з модулями планерування. Під безпосереднім вогневим ударом опинилися густонаселені багатоквартирні житлові райони та об’єкти соціальної сфери, які не мають жодного відношення до військової галузі.

Дані про постраждалих громадян та порятунок людей із заблокованих квартир

За попередньою інформацією медичних служб, внаслідок вибухів та ураження уламками поранення різного ступеня важкості отримали троє людей. Травми дістали дві жінки та один чоловік. Усім постраждалим негайно надали необхідну первинну допомогу. Наразі лікарі проводять комплексні обстеження для визначення подальшого курсу лікування.

Масштабний обстріл міста Краматорськ спричинив серйозні пошкодження одразу 14 багатоповерхових житлових будинків. Також під удар потрапили місцевий заклад освіти та кілька адміністративних будівель. Через потужні вибухові хвилі у двох багатоповерхівках сталося деформування вхідних конструкцій. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, оперативно провели спецроботи та успішно вивільнили людей із заблокованих квартир.

Ліквідація пожеж у промзоні та приватному секторі

Окрім руйнування багатоквартирних житлових будинків, авіаудари спровокували виникнення складних займань у різних районах міста. Вибухи спричинили сильну пожежу зруйнованих будівельних конструкцій складського приміщення. Надзвичайники ліквідували це загоряння на загальній площі 100 квадратних метрів.

Паралельно інший загін рятувальників успішно ліквідував займання в приватному житловому будинку, яке також виникло через вороже влучання. Раніше у цьому ж регіоні окупанти поцілили керованою авіабомбою у цивільне відділення Нової пошти.

Зараз на всіх локаціях продовжують працювати аварійні бригади та комунальні служби. Вони розчищають вулиці та закривають пошкоджені вікна.

Паралельно з цим безпекова ситуація залишається вкрай напруженою і в сусідніх областях. Російські терористи вдруге за добу атакували місто Богодухів на Харківщині. Внаслідок прямого удару ворожого безпілотного літального апарату по цивільному об’єкту постраждали троє людей. Серед поранених харків’ян перебуває п’ятирічна дівчинка. Медики надають дитині та дорослим необхідну хірургічну допомогу.

Також стало відомо, що ворог завдав чергового удару по інфраструктурних об’єктах міста Дергачі Харківського району. Слідчі Національної поліції продовжують фіксацію матеріалів для міжнародних судів.