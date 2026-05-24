Повітряні сили підтвердили атаку «Орєшніком» по столичному регіону

Терористична країна – російська федерація в черговий раз перейшла до практичного використання новітніх зразків ракетного озброєння середньої та проміжної дальності для ударів по глибокому тилу України. Окупаційні російські війська завдали повітряного удару експериментальною балістичною ракетою «Орєшнік» по району міста Біла Церква, що у Київській області.

Бойовий пуск стратегічного носія був зафіксований із території військового полігону Капустін Яр, розташованого в Астраханській області рф. Про це у неділю, 24 травня 2026 року, повідомляє загальнонаціональний мовник «Суспільне» з посиланням на офіційне роз’яснення начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Офіційний представник Командування Повітряних сил наразі утримався від оприлюднення точних географічних координат та конкретного місця безпосереднього влучання ракети чи падіння її елементів з міркувань безпеки та протидії розвідці ворога.

Попередження розвідки та дипломатична реакція США

Цей напад не став несподіванкою для українського командування. Напередодні шостий президент України В.О. Зеленський офіційно застеріг громадян про те, що українські розвідувальні органи отримали від американських та європейських партнерів верифіковані дані про підготовку москвою повітряної атаки із застосуванням балістики типу «Орєшнік».

Паралельно з цим Посольство США в Україні оприлюднило спеціальне безпекове звернення:

дипломатична місія отримала детальну інформацію про потенційно значний повітряний напад;

загроза була класифікована як така, що може реалізуватися будь-коли протягом наступних 24 годин;

персонал посольства та громадян США закликали негайно прямувати в сховища у разі оголошення тривоги.

Технічні характеристики та ідентифікація ракети «Орєшнік»

За класифікацією оборонних відомств, «Орєшнік» є російською балістичною ракетою проміжної дальності (IRBM за міжнародною термінологією). За даними українських військових експертів, цей носій здатний розвивати гіперзвукову швидкість, яка перевищує 12 300 кілометрів на годину.

Внутрішня архітектура та походження ракети мають такі параметри:

Технічний та юридичний аспект Характеристика та висновки оборонних відомств Бойове оснащення Комплектується шістьма роздільними бойовими частинами. Суббоєприпаси Кожен блок містить касетні суббоєприпаси кінетичної або вибухової дії. Ідентифікація Пентагону Міністерство оборони США класифікує її як модифікацію ракети РС-26 «Рубєж». Статус виробництва російський ОПК заявив про запуск серійного виробництва лінійки з 2024 року.

Наслідки комбінованої атаки на Київську область та столицю

Використання балістики проміжної дальності стало частиною масштабного комбінованого нальоту на київський регіон. На жаль, нічні та ранкові обстріли призвели до значних людських втрат та руйнувань у житлових кварталах.

Оперативні дані ДСНС та військових адміністрацій станом на тепер:

Київська область: Внаслідок нічної масованої атаки російських безпілотників та ракет на території області офіційно зафіксовано загибель двох цивільних осіб.

Місто Київ: Загальна кількість мирних мешканців, які дістали поранення різного ступеня важкості внаслідок комбінованих ударів у столиці, зросла до 44 осіб. Серед госпіталізованих постраждалих перебувають двоє дітей. Також офіційно підтверджено смерть однієї людини.

Екстрені служби продовжують розбір завалів та ліквідацію пожеж на місцях руйнувань промислових та житлових об’єктів. Національна поліція здійснює фіксацію уламків для формування матеріалів міжнародного трибуналу.