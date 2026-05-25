Чоловіка з малолітньою донькою годинами утримували в ТЦК Кропивницького – ЗМІ

У місті Кропивницький правоохоронні органи розпочали офіційну перевірку щодо резонансного випадку утримання місцевого мешканця Євгенія. Громадянина доставили до адміністративної будівлі з метою оновлення облікових даних. При цьому він тривалий час перебував разом із малолітньою донькою безпосередньо у приміщенні ТЦК. Про це у понеділок, 25 травня 2026 року, повідомило інформаційне агентство Суспільне.

Захист чоловіка заявляє про серйозне порушення прав дитини. Водночас військові та поліція наполягають на правомірності своїх дій та виконанні встановлених інструкцій.

За попередньою інформацією, автомобіль кропивничанина зупинили для спільної перевірки військово-облікових документів представники поліції та мобілізаційного відомства. Посадовці з’ясували, що громадянин не мав офіційно оформлених законних підстав для відстрочки або бронювання. Через це чоловіка вирішили супроводити до установи для обов’язкового проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Чоловік намагався пояснити силовикам, що самостійно утримує та виховує неповнолітню доньку 2018 року народження. Він зазначив, що наразі перебуває на стадії розлучення з дружиною. Попри прохання перенести огляд через відсутність інших родичів у місті, чоловіка разом із дитиною примусово доставили до Кропивницького міського ТЦК.

📢 «Під час встановлення обставин з’ясували, що чоловік не мав законних підстав для відстрочки чи бронювання від мобілізації. У зв’язку з цим громадянина супроводили до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії та визначення ступеня придатності до військової служби. Оскільки поруч із неповнолітньою дитиною не було інших близьких родичів або законних представників, чоловік погодився проїхати до ТЦК та СП у супроводі доньки до моменту прибуття матері. Про ситуацію одразу повідомили рідну матір дитини, яка проживає у місті, а також поінформували представників ювенальної поліції», – розповіла Суспільному начальниця групи комунікацій обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Поліна Кравченко.

Позиція сторони захисту та порушення регламенту медичного огляду

Адвокатка затриманого громадянина Наталія Язан прибула до будівлі о 10:00, проте військові категорично відмовилися пропустити захисницю всередину. Юристка викликала оперативну групу поліції, яка зафіксувала факт недопуску та відібрала письмові пояснення у затриманого батька. Правоохоронці заявили адвокатці про неможливість прямого втручання в діяльність іншої оборонної структури. Дівчинка перебувала всередині будівлі понад десять годин без належних умов.

📢 «Його доставили на його автомобілі у супроводі поліції та військових ТЦК, близько 11 години (23:00 25 травня, 2026 року – ред). Дитина з того часу у приміщенні ТЦК. Мого клієнта примушували проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), на що він погодився, але попросив перенести проходження, оскільки неповнолітня дитина перебуває з ним. Поряд немає мами, ні бабусі, ні дідуся», – зазначила захисниця чоловіка.

Захисниця вважає, що військові брутально порушили регламент проведення медичного огляду. Процедура проходження комісії чітко регулюється чинним профільним наказом Міністерства оборони. Перед початком огляду людина має здати обов’язковий комплекс медичних аналізів та пройти флюорографію. Військовозобов’язаний має повне законне право просити про перенесення проходження ВЛК. Він може отримати повістку на іншу дату для вирішення питання безпечного влаштування неповнолітньої дитини. Примушування до негайного медичного огляду в таких умовах є незаконним. Адвокатка подала офіційну заяву про злочин.

Позиція військового командування та вилучення дитини вночі

Начальниця групи комунікацій обласного територіального центру комплектування Поліна Кравченко озвучила позицію відомства. Вона підтвердила факт прибуття батька з донькою до установи. За версією ТЦК, чоловік добровільно погодився проїхати до будівлі разом із дитиною. Військові запевняють, що одразу зв’язалися з матір’ю дівчинки та поінформували підрозділи ювенальної превенції. Посадовиця нагадала, що право на відстрочку мають лише батьки, які виховують неповнолітніх дітей самостійно. Для цього необхідно надати повний пакет підтверджувальних документів. Сама по собі наявність дитини поруч під час перевірки не звільняє від мобілізаційних заходів.

Ситуація загострилася вночі, коли о 21:40 поліція отримала повідомлення про перебування дівчинки у приміщенні ТЦК. Адвокатка Наталія Язан повідомила, що близько опівночі до кімнати увірвалися невідомі чоловіки у балаклавах. Вони силою забрали малолітню дитину та повезли її у невідомому для батька напрямку.

📢 «Він набрав мене телефоном і сказав: “Знайдіть мою дитину”. Нам звісно у ТЦК сказали, що приїхала ювенальна поліція і дитину забрали, але підстав її забирати не було, акту в ТЦК мені не дали», – розповіла адвокат.

Згодом речниця поліції пояснила, що дівчинку о 23:30 офіційно забрав начальник сектору ювенальної превенції. Дитину оперативно передали рідній матері під письмову розписку про відсутність будь-яких претензій до дій органів правопорядку.

📢 «На місце події прибули працівники поліції. Вони почали встановлювати близьких родичів дитини та їхнє місцеперебування, аби передати їм малолітню дитину. Забезпечити безпеку дитини та належний догляд за нею».

Малолітню дитину, 2018 року народження, начальник сектору ювенальної превенції забрав із приміщення ТЦК о 23:30, після чого передав матері.

📢 «Жінка написала розписку про отримання дитини. В ній зазначила, що претензій до працівників поліції не має».

Офіційний алгоритм дій та правила онлайн-відстрочки

Поліція оприлюднила офіційний алгоритм дій для подібних кризових випадків. Якщо військовозобов’язаний підлягає доставленню та перебуває з дитиною, силовики мають першочергово встановити наявність законних представників. У разі неможливості швидкої передачі родичам залучається ювенальна превенція для захисту прав дитини. Залишення неповнолітніх без нагляду під час проведення мобілізаційних дій категорично заборонено. Наразі заяви адвокатки офіційно зареєстровані, триває сувора внутрішня перевірка законності дій посадових осіб ТЦК.

Речниця поліції пояснила, що у випадках, коли військовозобов’язаний перебуває разом із малолітньою дитиною та підлягає доставленню до ТЦК або призову на військову службу, першочергово має бути забезпечена безпека дитини та належний догляд за нею.

Алгоритм дій у такій ситуації передбачає:

встановлення особи та віку дитини, а також наявності близьких родичів або законних представників, яким можливо передати дитину;

повідомлення матері дитини, близьких родичів або інших законних представників про місцеперебування дитини та необхідність її забрати;

забезпечення передачі дитини матері, родичам або законним представникам під розписку;

у разі відсутності законних представників або неможливості оперативно передати дитину — повідомити підрозділ ювенальної превенції Національної поліції для забезпечення захисту прав та інтересів дитини;

передача дитини виключно уповноваженим особам з обов’язковою фіксацією цього факту у відповідних матеріалах або розписці.

Окремо правознавці нагадують про чинні норми Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». З жовтня 2025 року Міністерство оборони впровадило функцію оформлення відстрочок через застосунок «Резерв+». Батько, який самостійно виховує дитину до 18 років, може отримати звільнення онлайн. Проте автоматична відстрочка надається виключно у випадках, коли інший із батьків офіційно помер або позбавлений батьківських прав судом. У випадку процесу розлучення та відсутності судового рішення про одноосібне виховання громадяни мають підтверджувати свій статус у загальному паперовому порядку через спеціальні комісії.

