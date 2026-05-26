Денис Молотов
Стався замах на життя мера міста Дніпропетровщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Дніпропетровській області правоохоронці зафіксували зухвалий кримінальний замах на життя керівника міської громади. Місцевий житель під час раптової суперечки застосував холодну зброю проти посадовця. Напад на мера міста П’ятихатки призвів до його термінової госпіталізації у критичному стані. Про це у вівторок, 26 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури та представники Нацполіції.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався посеред білого дня у центрі населеного пункту. Близько 10:40 поблизу адміністративної будівлі П’ятихатської міської ради між очільником міста та місцевим фермером спалахнув гострий словесний конфлікт. Під час сварки аграрій дістав ніж та завдав міському голові удару.

Важке поранення посадовця та термінові слідчі дії на місці

Внаслідок нападу міський голова отримав тяжке проникаюче ножове поранення у ділянку грудної клітини. Потерпілого з серйозними тілесними ушкодженнями та масивною кровотечею негайно евакуювали з місця події.

Карета швидкої допомоги доставила посадовця до реанімаційного відділення найближчого медичного закладу. Наразі кваліфіковані лікарі виборюють життя керівника громади та надають йому всю необхідну допомогу.

Одразу після скоєння злочину нападник поспіхом втік у невідомому напрямку. На місце кримінального правопорушення невідкладно прибули оперативні підрозділи Нацполіції.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Прокуратури Дніпропетровської області.

Для координації дій туди виїхало керівництво управління карного розшуку області та Кам’янського районного управління поліції (РУП). Офіційне повідомлення прокуратури розкриває перші процесуальні деталі:

📢 «Близько 10:40 поблизу будівлі П’ятихатської міської ради під час словесного конфлікту місцевий фермер завдав меру міста нового удару. Унаслідок нападу міський голова отримав ножове поранення у ділянку грудної клітини та був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані».

Розшук підозрюваного фермера та відкриття провадження за замах на вбивство

Наразі силовики проводять масштабний комплекс слідчих та розшукових заходів для встановлення точного місцеперебування та затримання зловмисника. До операції залучені кінологи та додаткові патрульні екіпажі. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі офіційно відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікували за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що означає замах на умисне вбивство.

Санкція цієї статті передбачає тривале тюремне ув’язнення. Поліція ретельно встановлює всі мотиви та обставини події.

Нагадаємо, що 12 травня поточного року сталася стрілянина безпосередньо у приміщенні міської ради Світловодська на Кіровоградщині. Тоді перший заступник міського голови Сергій Савич з невстановлених причин відкрив вогонь із вогнепальної зброї у будівлі виконавчого комітету. Внаслідок тієї події також були госпіталізовані постраждалі особи

👉 Також раніше в селі Байбузівка Подільського району на Одещині стався черговий конфлікт з представниками ТЦК. Чоловік з ножем поранив працівників ТЦК, які хотіли його мобілізувати.

