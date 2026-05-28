ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Родина з Луганщини отримала будинок на Київщині в рамках проєкту «Знову вдома»

Денис Молотов
Родина з Луганщини отримала будинок на Київщині в рамках проєкту «Знову вдома»
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Внутрішньо переміщена багатодітна родина зі Чмирівської громади отримала власне житло у Київській області. Покупка нерухомості відбулася завдяки успішній реалізації благодійного проєкту «Знову вдома». Про це у середу, 27 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Забезпечення житлом людей, які втратили домівки через бойові дії, залишається одним із головних завдань для місцевих органів влади. Старобільська районна державна адміністрація спільно з громадами району на постійній основі шукає ефективні можливості для розв’язання житлових проблем переселенців.

Вагомим результатом цієї системної роботи стало залучення цільової фінансової допомоги від відомих міжнародних та українських благодійних організацій.

Хто профінансував купівлю великого будинку

Процес придбання житла став можливим завдяки раніше підписаному Меморандуму про співпрацю. Цей документ уклали між собою Старобільська райдержадміністрація та благодійний фонд «Пелі кен лів». Головна мета угоди полягала у забезпеченні активної участі територіальних громад Старобільського району в благодійній програмі #ЗновуВдома.

Фінансові та організаційні складові реалізації цієї ініціативи:

  • Організатором та виконавцем виступає благодійний фонд Peli can live.
  • Фінансування повністю забезпечує компанія Citi Ukraine. Даний спонсор є офіційною дочірньою структурою Citi — одного з найбільших та найвпливовіших банків Сполучених Штатів Америки.

Завдяки фінансовому донорству цих організацій минулого тижня у Київській області вдалося офіційно оформити купівлю просторого житлового будинку. Загальна площа придбаної будівлі становить 255 квадратних метрів.

Яка родина заселиться в нову оселю

Нове комфортне житло передали у власність родині, яка гостро потребувала покращення житлових умов після евакуації з Луганської області. Ця сім’я є багатодітною і до повномасштабного вторгнення проживала на території Чмирівської громади.

Загальний склад цієї родини нараховує 12 осіб. Серед членів родини, які тепер проживатимуть у новому будинку на Київщині, є семеро неповнолітніх дітей. Велика площа купленого будинку дозволить забезпечити належні побутові умови для всіх членів цієї великої родини в межах проєкту «Знову вдома».

👉 Також нагадаємо, що Керівництво Луганської області продовжує системно забезпечувати потреби евакуйованих вихованців інтернатних закладів та прийомних родин, які через бойові дії змінили місце проживання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

«Пліч-о-пліч»: Мілівська громада розвиває мережу партнерств для допомоги ВПО та збереження спадщини Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Луганщина долучилась до старту Національного тижня безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

Скорочення виробництва сталі в Україні та світі

ЕКОНОМІКА

Окупанти скинули п’ять авіабомб на Краматорськ

ВАЖЛИВО

Атака «шахедів» на Запоріжжя: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Співробітника ТЦК арештовано за побиття чоловіка у Тернополі

ВАЖЛИВО

Казахстан відмовився виконувати рішення суду щодо стягнення боргів Газпрому

ВАЖЛИВО

Вирок за зґвалтування юнака: апеляція засудила рецидивіста до 12 років

КРИМІНАЛ

У Києві відкрили інноваційний хаб для підтримки релокованого бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Далекобійна санкція на росії в дії: ураження заводу «Метафракс Кемікалс»

ВАЖЛИВО

ЄС затвердив санкції проти Ірану за підрив безпеки судноплавства

ПОЛІТИКА

Зеленський запровадив нові санкції проти ракетників рф та “тіньового” флоту

ПОДІЇ

Порожні пускові: чи може Україна закрити дефіцит ракет для Patriot

ПОДІЇ

Чоловіка з малолітньою донькою годинами утримували в ТЦК Кропивницького – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

У МЗС України відповіли на нові повітряні погрози кремля

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип