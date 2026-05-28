Родина з Луганщини отримала будинок на Київщині в рамках проєкту «Знову вдома»

Внутрішньо переміщена багатодітна родина зі Чмирівської громади отримала власне житло у Київській області. Покупка нерухомості відбулася завдяки успішній реалізації благодійного проєкту «Знову вдома». Про це у середу, 27 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Забезпечення житлом людей, які втратили домівки через бойові дії, залишається одним із головних завдань для місцевих органів влади. Старобільська районна державна адміністрація спільно з громадами району на постійній основі шукає ефективні можливості для розв’язання житлових проблем переселенців.

Вагомим результатом цієї системної роботи стало залучення цільової фінансової допомоги від відомих міжнародних та українських благодійних організацій.

Хто профінансував купівлю великого будинку

Процес придбання житла став можливим завдяки раніше підписаному Меморандуму про співпрацю. Цей документ уклали між собою Старобільська райдержадміністрація та благодійний фонд «Пелі кен лів». Головна мета угоди полягала у забезпеченні активної участі територіальних громад Старобільського району в благодійній програмі #ЗновуВдома.

Фінансові та організаційні складові реалізації цієї ініціативи:

Організатором та виконавцем виступає благодійний фонд Peli can live.

Фінансування повністю забезпечує компанія Citi Ukraine. Даний спонсор є офіційною дочірньою структурою Citi — одного з найбільших та найвпливовіших банків Сполучених Штатів Америки.

Завдяки фінансовому донорству цих організацій минулого тижня у Київській області вдалося офіційно оформити купівлю просторого житлового будинку. Загальна площа придбаної будівлі становить 255 квадратних метрів.

Яка родина заселиться в нову оселю

Нове комфортне житло передали у власність родині, яка гостро потребувала покращення житлових умов після евакуації з Луганської області. Ця сім’я є багатодітною і до повномасштабного вторгнення проживала на території Чмирівської громади.

Загальний склад цієї родини нараховує 12 осіб. Серед членів родини, які тепер проживатимуть у новому будинку на Київщині, є семеро неповнолітніх дітей. Велика площа купленого будинку дозволить забезпечити належні побутові умови для всіх членів цієї великої родини в межах проєкту «Знову вдома».

