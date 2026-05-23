Рубіо прокоментував російський тиск на країни Балтії

Офіційний Вашингтон зафіксував зростання військово-політичної напруги на східному фланзі Північноатлантичного альянсу через деструктивні інформаційні операції кремля. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що цілеспрямована кампанія та тиск на країни Балтії, які розгорнула російська федерація, є вкрай тривожними. Вони несуть у собі прямі ризики неконтрольованої ескалації. Про це повідомляє авторитетне міжнародне видання The Guardian.

Глава американської дипломатії дав розлогий коментар журналістам щодо повторних звинувачень москви на адресу Естонії, Латвії та Литви. Зокрема, мова йде про нещодавні заяви російських спецслужб про те, що балтійські держави нібито спільно з Україною готують запуск ударних безпілотних апаратів по стратегічних об’єктах на території росії.

Марко Рубіо охарактеризував поточні події як небезпечні:

📢 «Ми розуміємо, що ці країни, очевидно, відчувають загрозу з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось більше. Така можливість завжди існує», – сказав держсекретар під час спілкування з пресою на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка цими днями проходить у Швеції.

Позиція США та координація в межах НАТО

Керівник Державного департаменту США окремо зауважив, що американська сторона в цілодобовому режимі уважно моніторить розвиток безпекової ситуації в регіоні та перебуває у постійному щільному контакті з військовим командуванням НАТО.

У Вашингтоні наголошують на неприпустимості розширення географії бойових дій:

📢 «Ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до якогось ширшого конфлікту. Це може насправді призвести до чогось набагато гіршого», – резюмував Марко Рубіо.

Консолідована відповідь європейських лідерів на погрози рф

Заяви американського високопосадовця пролунали на тлі жорсткої консолідованої реакції лідерів Європейського Союзу та безпосередньо Балтійського регіону.

Реакція Каї Каллас:

Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оперативно відреагувала на чергові російські погрози на адресу балтійських держав, назвавши їх класичними та передбачуваними спробами залякати європейських союзників. Заява Урсули фон дер Ляєн: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі спеціальним роз'ясненням, підкресливши, що будь-яка потенційна загроза чи гібридний напад на адресу бодай однієї держави-члена є прямою загрозою для всього Європейського Союзу.

Суть російського фейку та спростування МЗС України

Інформаційним приводом для чергового загострення стала заява Служби зовнішньої розвідки (СЗР) рф. Російська спецслужба офіційно звинуватила Латвійську Республіку в тому, що українські військовослужбовці нібито планують здійснити масований запуск бойових дронів по об’єктах у глибині росії безпосередньо з латвійської суверенної території.

Офіційна Рига миттєво і категорично відкинула ці абсурдні звинувачення, назвавши їх вигадками. У свою чергу Міністерство закордонних справ України назвало заяви москви абсолютно неправдивими. Українське дипломатичне відомство пояснило, що цей медійний тиск на країни Балтії є свідомою спробою кремля штучно дестабілізувати громадську думку всередині європейських країн. Також це чергова спроба дискредитувати військову допомогу Україні та створити інформаційне підґрунтя для майбутніх провокацій.

Наразі всі союзники по НАТО підтвердили непохитність дії статті про колективну оборону.

