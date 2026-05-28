Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen

Швеція офіційно передасть Україні 16 багатоцільових винищувачів Gripen, які раніше перебували в експлуатації. Окрім цього, найближчим часом Києву продадуть ще 20 літаків абсолютно нової модифікації. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з шостим президентом України В.О. Зеленським. Зустріч лідерів двох держав відбулася в естонському місті Уппсала у четвер, 28 травня.

Шведський уряд підкреслює, що ця співпраця має довгостроковий характер і повністю відповідає стратегічним оборонним потребам української сторони.

📢 «Україна чітко визначила літак Gripen як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію – Gripen E», – сказав він.

За словами Крістерссона, відповідні перемовини між країнами активно тривають. Швеція зможе повністю передати новітні літаки моделі «E» до 2030 року.

Модифікації літаків та конкретні терміни поставок

Водночас голова шведського уряду пообіцяв, що Стокгольм надасть оперативну повітряну підтримку Збройним Силам України за рахунок бойових машин, які вже були у використанні. Це дозволить закрити нагальні потреби українського неба значно швидше.

📢 «Ми передаємо 16 таких Gripen модифікації C/D», – зазначив Крістерссон і спрогнозував, що доставка літаків відбудеться на початку 2027 року.

На думку очільника уряду Швеції, це рішення суттєво «розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи».

Зі свого боку В.О. Зеленський окреслив чіткі часові очікування українського військового командування від цього пакету допомоги. За його словами, йдеться про формування першого повноцінного підрозділу.

📢 «Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе. І дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керівних авіабомб (КАБ – ред.). Йдеться саме про ескадрилью Gripen для України», – сказав він.

Масштабний план на 150 літаків та фінансування з кредиту ЄС

Україна не обмежуватиметься лише першими поставками. В.О. Зеленський офіційно запевнив, що держава має намір сумарно придбати у Швеції всі анонсовані 150 винищувачів Gripen. Головним фінансовим інструментом для цієї масштабної закупівлі має стати нещодавно погоджений європейський кредит.

📢 «Звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів, дай Боже, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже сказав, на ці 90 мільярдів. Ми будемо робити це крок за кроком», – зазначив глава держави.

Раніше в четвер міжнародні ЗМІ вже повідомляли, що Ульф Крістерссон під час пресконференції на військовій базі Уппланд в Уппсалі оголосить про передачу літаків Jas 39 Gripen модифікацій C/D.

Процес інтеграції цих літаків в українську армію триває вже не перший місяць:

У жовтні 2025 року Зеленський та Крістерссон підписали офіційний лист про наміри щодо придбання винищувачів Gripen, проте фінансування проєкту на той момент ще не було остаточно узгоджено.

Згодом шостий президент України заявляв, що країна розраховує отримати загалом 150 літаків Gripen від Швеції, а перші бойові одиниці мали з’явитися в розпорядженні ЗСУ вже у 2026 році.

ℹ️ Що відомо про винищувач Saab JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen (Грифон) — це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Ключовою особливістю цієї машини під час проєктування була її максимальна універсальність. Сама абревіатура JAS розшифровується зі шведської як Jakt (винищувач), Attack (штурмовик) і Spaning (розвідник).

Наразі цей літак офіційно мають на озброєнні такі країни як Швеція, Угорщина, Чехія, Велика Британія, Бразилія, Таїланд та ПАР. Загалом за весь час виробництва компанією було випущено 264 таких літаків різних серійних модифікацій.