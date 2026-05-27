Представники інститутів громадянського суспільства Луганщини взяли участь у проєкті «Студії Сходу»

У місті Дніпро розпочала роботу комунікаційна та експертна платформа для східних регіонів України. У вівторок, 26 травня, тут відбулась перша консультаційна сесія «Студій Сходу». Подія об’єднала представників місцевої влади, громадськості, а також засобів масової інформації з Луганщини та інших областей України. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 27 травня.

Цей проєкт реалізується як партнерська ініціатива між облдержадміністрацією та низкою громадських організацій. Серед головних партнерів виступають «Асоціація “Відродження та Розвиток”», обласний осередок всеукраїнської громадської організації «Асоціація самоорганізації населення», «Центр політико-правових реформ» та «Громадська ініціатива Луганщини».

Мета платформи та фокус на активістах

Головне завдання полягає у формуванні дієвого кадрового та аналітичного потенціалу для майбутнього відродження постраждалих територій. Організатори прагнуть надати громадському сектору дієві інструменти впливу на процеси відбудови.

Ключовою темою цієї сесії стало, за словами Олени Головкіної, голови громадської організації «Асоціація “Відродження та Розвиток”», напрацювання пропозицій у контексті посилення спроможності громадських активістів зі східних областей України на процеси відновлення своїх регіонів.

За попередніми розрахунками організаторів, цей проєкт має охопити понад 180 учасників та експертів.

Ключові напрями роботи та діджиталізація

У ході практичної частини заходу присутні розділилися на профільні групи за напрямами своєї безпосередньої діяльності. Учасники заходу об’єднані в групи, обговорили проблеми та виклики, які повстають перед громадами на шляху до відновлення після деокупації, а також пропозиції, ідеї, проєкти для розв’язання вагомих проблем.

Основні вектори дискусій:

Розвиток та реформування галузі громадянської освіти;

Налагодження сталих комунікацій між органами влади та інститутами громадянського суспільства;

Ефективна протидія поширенню дезінформації та ворожих наративів.

Особливий акцент зроблено на апробації у ході реалізації проєкту практики цифрової трансформації механізмів участі спільнот. Мова йде про впровадження сучасних електронних інструментів, які дозволять залучати мешканців громад до ухвалення рішень навіть в умовах евакуації та переміщення.

Підготовка підсумкових рекомендацій

Консультаційні сесії є початком великої аналітичної роботи. Результати цих обговорень стануть основою для формування реальних керівних документів на державному рівні.

За результатами ініціатори проєкту мають підготувати аналітичний звіт та рекомендації для впровадження державної політики під час національної конференції.

Нагадаємо, що поточний проєкт Студії Сходу реалізується у рамках виконання регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2022-2027 роки та підтримується міжнародним фондом «Відродження».

