Луганщина долучилась до старту Національного тижня безбар’єрності

Формування інклюзивного суспільства та модернізація державних сервісів під потреби всіх категорій громадян залишаються головними пріоритетами внутрішньої політики нашої держави.

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився у дистанційному форматі до розширеного засідання Національної ради безбар’єрності. Ця важлива зустріч була повністю присвячена практичному виконанню профільного Плану заходів на 2025–2026 роки. Зазначена програма діє у межах масштабної Національної стратегії, яка покликана створити якісний та доступний безбар’єрний простір в Україні до 2030 року. Про це у вівторок, 26 травня 2026 року, повідомили офіційні представники пресцентру ОВА.

Рада відкрила щорічний Національний тиждень безбар’єрності, який триватиме в країні з 25 по 31 травня. Робота консультативної платформи проходила під безпосереднім головуванням Премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко. У засіданні взяли активну участь перша леді України Олена Зеленська, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, іноземні партнери та профільні експерти та команди, які працюють над реалізацією політики безбар’єрності.

Етика публічного мовлення та трансформація суспільних звичок

Учасники заходу приділили окрему пильну увагу розвитку системних технологічних рішень у сфері безбар’єрного мовлення та сучасного інклюзивного навчання. Перша леді Олена Зеленська порушила проблему використання застарілої та некоректної термінології у вітчизняному медіапросторі. Вона закликала журналістів та лідерів думок рішуче викорінювати образливі мовні штампи з повсякденного вжитку.

📢 «На жаль, болючі штампи на кшталт “інвалід”, “даун”, “безхатько” досі живуть у заголовках, текстах, сюжетах, а значить, і у мовленні читачів та слухачів. Це не означає, що суспільство не хоче змінюватися. Знання вказують напрям, але саме звичка веде нас щодня. Тому зміни стаються тоді, коли нові дії стають звичними. А для цього за словами треба побачити людину», – наголосила Олена Зеленська.

Статус виконання плану та інтеграція інклюзії у проєкти відбудови

Під час засідання Віцепрем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба офіційно представив детальний звіт про статус виконання запланованих реформ. Урядовець наголосив на системному характері важливих змін, які наразі успішно інтегруються у ключові галузі державної політики.

За його словами, інклюзивність сьогодні визнана наскрізним та обов’язковим принципом розвитку національної освіти, медицини, пасажирського транспорту, цифрових сервісів, адмінпослуг та житлової інфраструктури.

На засіданні також оприлюднили перші вагомі результати реалізації плану. На сьогодні профільні міністерства вже успішно виконали понад 550 конкретних заходів із 1265 запланованих на період 2025–2026 років.

Окремо посадовці обговорили успішні кейси реалізації цих ініціатив безпосередньо на регіональному та місцевому рівнях. Учасники зустрічі дійшли спільної згоди щодо того, що безбар’єрний простір в Україні є невіддільною складовою глобальної європейської відбудови нашої держави.

Відтепер принципи доступності будуть інтегруватися у кожен новий архітектурний, будівельний, інфраструктурний та сервісний проєкт.

Національна стратегія створення безбар’єрного простору до 2030 року залишається ключовою рамкою для розвитку інклюзивних громад, якісних сервісів та доступної інфраструктури по всій країні.

