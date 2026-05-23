ЄС затвердив санкції проти Ірану за підрив безпеки судноплавства

Денис Молотов
Європейський Союз посилює нормативно-правовий тиск на Тегеран через його деструктивні дії у стратегічно важливих акваторіях Близького Сходу. Рада ЄС офіційно затвердила оновлений та суттєво розширений механізм обмежувальних заходів. Нова юридична рамка дозволяє невідкладно запроваджувати персональні та економічні обмеження проти фізичних осіб і організацій, які безпосередньо причетні до дій Ісламської Республіки Іран, що загрожують свободі міжнародного судноплавства. Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, повідомила пресслужба Ради ЄС у Брюсселі.

Еволюція санкційного режиму та географічне охоплення

Це рішення ухвалили як логічне розширення та модернізацію чинної санкційної рамки Євросоюзу. Раніше європейські регулятори застосовували обмеження переважно у відповідь на масштабну військову підтримку Іраном російської федерації у її загарбницькій війні проти України.

Крім того, під санкційне поле підпадали факти фінансування та постачання зброї радикальним проксі-угрупованням на Близькому Сході та у всьому регіоні Червоного моря.

Оновлений режим відтепер додатково поширюється на такі деструктивні прояви політики Тегерана:

  • навмисне створення військових та навігаційних загроз для торговельних суден;
  • провокації, затримання та обстріли комерційного морського транспорту;
  • спроби блокування ключових логістичних маршрутів транспортування нафти.

У Брюсселі окремо наголосили, що агресивні дії військових формувань Ірану у стратегічно важливій акваторії Ормузької протоки прямо суперечать фундаментальним нормам міжнародного права. Вони грубо порушують право на транзит і мирний прохід суден міжнародними водними шляхами, що загрожує стабільності світової торгівлі.

Конкретні обмежувальні заходи та фінансовий контроль

Затверджений юридичний інструментарій передбачає застосування стандартного суворого пакета обмежень до всіх фігурантів, які будуть внесені до оновлених санкційних списків.

Документ містить такі юридичні інструменти впливу:

Категорія обмежень Механізм дії
Візові заборони Повна заборона на в’їзд або транзитний проїзд через суверенну територію всіх країн-членів ЄС.
Фінансове блокування Негайне заморожування всіх наявних активів, банківських рахунків та нерухомості на території Європи.
Ресурсне ембарго Сувора заборона для європейських компаній та громадян надавати фігурантам будь-які кошти чи економічні ресурси.

Цей крок став фінальним етапом виконання політичної домовленості, якої міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу досягли під час профільного засідання ще 21 квітня.

Створення Тегераном спеціального органу контролю

Загострення дипломатичного протистояння розгортається на тлі спроб Ірану посилити свій безпосередній контроль над морськими шляхами. Раніше Вища рада національної безпеки Ірану офіційно оголосила про ухвалення рішення щодо заснування спеціалізованого державного органу. Головним завданням цієї структури визначено одноосібне курування та оперативне врегулювання всіх питань, які безпосередньо пов’язані з режимом судноплавства в Ормузькій протоці. Західні аналітики розцінюють це як спробу легалізувати практику тиску на міжнародних перевізників.

👉 Також нагадаємо, що Пакистан, який позиціював себе як посередника між Іраном та США, таємно дозволяв Ірану розміщувати військові літаки на своїх аеродромах. Це відбувалося для захисту техніки від американських авіаударів.

