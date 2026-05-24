Наслідки ворожого удару безпілотниками по Богодухову

Денис Молотов
Фото: Національна поліція України / Богодухів, Харківська область / 24.05.2026

Окупаційна російська армія продовжує системно тероризувати прикордонні та центральні регіони України, застосовуючи ударні безпілотні літальні апарати проти цивільного населення та житлової інфраструктури. У неділю, 24 травня 2026 року, російські окупанти здійснили масований напад безпілотниками на Богодухів у Харківській області.

За останніми верифікованими даними, внаслідок вибухів поранення та травми різного ступеня важкості дістали 12 мирних мешканців. Про це офіційно повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Очільник регіону оприлюднив перші дані про характер травмувань та стан госпіталізованих громадян:

📢 «Ворог атакував м. Богодухів БпЛА. 66-річний чоловік та 68-річна жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані. Також гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка», — зазначив Олег Синєгубов.

Масштаби госпіталізації та руйнувань у Богодухові

Згодом кількість постраждалих, які потребували кваліфікованої допомоги, суттєво зросла. Медичні бригади невідкладно госпіталізували до хірургічних та травматологічних відділень жінок віком 33 і 48 років, а також трьох чоловіків віком 36, 47 та 53 років — усі вони дістали складні вибухові поранення.

Крім того, безпосередньо на місці влучань лікарі надали екстрену допомогу 28-річному та 24-річному чоловікам, а також 51-річній жінці. Наразі стан усіх госпіталізованих оцінюється як середнього ступеня важкості.

Ударні дрони спричинили суттєві руйнування у житловому секторі міста:

  • повністю вибито скління вікон у багатоквартирному житловому будинку;
  • уламками та вибуховою хвилею пошкоджено 15 приватних автомобілів;
  • зафіксовано пошкодження прилеглих комунальних мереж.

На місці надзвичайної події продовжують працювати пожежно-рятувальні загони ДСНС, представники Національної поліції та комунальні служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Також про наслідки цієї ворожої атаки повідомили правоохоронці:

📢 «Тринадцятеро людей постраждали через ворожий удар по місту Богодухів: поліція надає допомогу на місці влучань. У більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих – працівник поліції. Семеро громадян доставлені до лікарні. Іншим надають допомогу на місці. Пошкоджені автомобілі, скління вікон багатоквартирного будинку. За медичною допомогою звернулися дев’ятеро чоловіків та четверо жінок», – йдеться в офіційному повідомленні Поліції Харківської області.

Поліцейські документують наслідки російської агресії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Зростання кількості жертв масованої атаки у Києві

Паралельно з цим трагічні новини надходять зі столиці, яка напередодні зазнала найпотужнішого комбінованого нальоту. Кількість загиблих внаслідок російської масованої повітряної атаки у місті Києві збільшилась до двох людей.

За офіційними даними Київської міської прокуратури, загиблими виявились дві жінки:

  • 86-річна пенсіонерка;
  • 44-річна киянка.

Загальна кількість мирних громадян, які дістали травми під час відбиття цієї атаки у столиці, наразі зросла до 56 людей. Серед офіційно зареєстрованих постраждалих перебувають двоє підлітків — 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка.

Правоохоронці продовжують процесуальне документування доказів воєнних злочинів рф для передачі матеріалів до міжнародних судових інстанцій.

👉 Також нагадаємо, що окупаційна російська армія здійснила одну з найпотужніших та найбільш скоординованих повітряних атак за весь час повномасштабного вторгнення, застосувавши рекордну одночасну кількість ракетного озброєння та безпілотників.

