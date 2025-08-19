Вівторок, 19 Серпня, 2025
З’явились кадри знищення потягу з паливом російських окупантів

Денис Молотов
У тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксовано чергове знищення російського потяга, що перевозив пальне для потреб окупаційної армії рф. Нові кадри вибухових подій та відео з дрона опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах видно, як українські сили оборони точним ударом ліквідували вантажний потяг росіян із цистернами, що рухався окупованою тимчасово територією України. Внаслідок атаки зайнявся потужний осередок масштабної пожежі, який знищив цистерни з паливом та ворожу логістику в тилу.

☝️ Нагадаємо, у травні українські ударні безпілотники вже розбили інший російський вантажний потяг із пальним у тій самій області. Таким чином, залізнична інфраструктура ворога на тимчасово окупованій території регулярно зазнає втрат! Це суттєво ускладнює постачання боєприпасів і пального для армії рф, а також впливає на ціноутворення російського пального.

