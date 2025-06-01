Поблизу Мелітополя підірвано військовий потяг рф – ГУР

В окупованій частині Запорізької області підірвано військовий потяг російських загарбників. Інцидент стався вночі 31 травня неподалік населеного пункту Якимівка Мелітопольського району. Про це 1 червня повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, вибух стався на залізничному полотні, яким у напрямку тимчасово окупованого Криму рухався товарний поїзд. У його складі були паливні цистерни та інші вантажні вагони.

📢 «Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена», — наголосили в українській розвідці.

Після інциденту окупаційні сили рф оголосили «план-перехоплення». За даними ГУР, в регіоні посилено перевірки — патрулі росгвардії активно обшукують місцевих мешканців, особливо тих, хто в’їжджає або виїжджає з населених пунктів.

📢 «Населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії; перевірки на блок-постах — особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає. Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває», — додали в ГУР.

🧨 Українська розвідка не вперше фіксує підриви залізничної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Такі акції спрямовані на ускладнення постачання техніки, пального та боєприпасів до лінії фронту, зокрема в напрямку Криму.

🚧 Нагадаємо, за останню добу на росії також зафіксовано кілька транспортних катастроф.

👉 У Брянській області обвалився міст у момент, коли під ним проїжджав пасажирський потяг: загинули семеро осіб, ще 69 отримали поранення.

👉 Також у Курській області під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту — поїзд загорівся, один із машиністів дістав травм.