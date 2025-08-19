ЗСУ знищили російський потяг із паливом у Запорізькій області

Сили оборони України завдали чергового потужного удару по логістиці ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області. У вівторок, 19 серпня, стало відомо про знищення російського вантажного потягу, який перевозив цистерни з паливом. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко на своєму Телеграм-каналі.

За його словами, після влучної атаки від російського залізничного сполучення на цій ділянці залишилися лише руїни.

📢 «Так. Догорає. Потяг. Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Як обіцяв – епічні кадри знищення вантажного потягу з цистернами. Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому русня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат», – написав Андрющенко.

Він підкреслив, що операція, проведена українськими Силами оборони, була унікальною за своїм масштабом і результатом. Знищення потяга з пальним значно ускладнить забезпечення російських військ на цьому напрямку, адже саме через залізницю окупанти намагалися швидко доставляти пальне й техніку.

Експерти неодноразово відзначали, що удари по логістичній інфраструктурі ворога мають вирішальне значення для послаблення його позицій на фронті. Цей випадок підтвердив, що українські військові здатні ефективно знищувати критично важливі цілі, використовуючи сучасні методи ведення війни.

☝️ Нагадаємо, у травні цього року українські ударні безпілотники також атакували російський потяг із паливом у Запорізькій області. Тоді вогонь знищив вагони з цистернами, що перевозили пальне для потреб армії рф.

❌ Знищення російського потягу в серпні стало продовженням системної стратегії українських військових, спрямованої на підрив логістики окупаційних військ. Подібні удари створюють серйозні проблеми для ворога й одночасно підвищують шанси Збройних сил України на подальші успішні операції.