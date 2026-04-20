ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Оздоровча кампанія-2026: Кремінська громада подовжує реєстрацію

Денис Молотов
Оздоровча кампанія-2026: Кремінська громада подовжує реєстрацію
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 20.04.2026

Для мешканців Кремінської громади з’явилася додаткова можливість організувати дитячий відпочинок у поточному році. Термін прийому заявок на участь в оздоровчій програмі офіційно подовжено. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Згідно з офіційною інформацією, оздоровча кампанія 2026 року входить в активну фазу. Щоб забезпечити максимальне охоплення дітей, термін реєстрації було змінено.

📢 «Прийом заявок на оздоровлення дітей Кремінської громади у 2026 році продовжено до 15 травня!», – йдеться в повідомленні Луганської ОВА.

Хто може взяти участь?

Програма розрахована на дітей шкільного та підліткового віку. Процес спрямований не лише на відпочинок, а й на психологічне розвантаження та зміцнення імунітету.

Оздоровча кампанія-2026: Кремінська громада подовжує реєстрацію 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 20.04.2026

📌 Основні параметри програми:

  • Вік учасників: від 6 до 17 років включно.
  • Наповнення: організація змістовного дозвілля, активні заходи та рекреація.
  • Мета: зміцнення здоров’я та створення безпечного середовища для розвитку.
  • Кінцевий термін подання заявок: 15.05.2026 року.

📝 Як подати заявку?

Реєстрація здійснюється за спрощеною процедурою в режимі онлайн. Організатори наголошують, що звернення приймаються лише через офіційні канали зв’язку.

⚠️ Важливо: Заявки приймаються виключно через офіційну форму реєстрації.

🔗 Заповнити анкету можна за 👉 посиланням.

👨‍🏫 В умовах викликів сьогодення якісний та корисний відпочинок є критично необхідним для відновлення ресурсів дитини. Адміністрація громади закликає батьків не зволікати та забезпечити дітям можливість отримати фахову підтримку та нові враження у безпечних локаціях.

Також нагадаємо, що громади Сватівського району активно готуються до оздоровчої кампанії літа 2026 року, аби забезпечити дітям якісний відпочинок. Місцеві адміністрації вже затвердили відповідні програми літньої оздоровчої кампанії.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип