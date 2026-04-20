Оздоровча кампанія-2026: Кремінська громада подовжує реєстрацію

Для мешканців Кремінської громади з’явилася додаткова можливість організувати дитячий відпочинок у поточному році. Термін прийому заявок на участь в оздоровчій програмі офіційно подовжено. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Згідно з офіційною інформацією, оздоровча кампанія 2026 року входить в активну фазу. Щоб забезпечити максимальне охоплення дітей, термін реєстрації було змінено.

📢 «Прийом заявок на оздоровлення дітей Кремінської громади у 2026 році продовжено до 15 травня!», – йдеться в повідомленні Луганської ОВА.

Хто може взяти участь?

Програма розрахована на дітей шкільного та підліткового віку. Процес спрямований не лише на відпочинок, а й на психологічне розвантаження та зміцнення імунітету.

📌 Основні параметри програми:

Вік учасників: від 6 до 17 років включно.

організація змістовного дозвілля, активні заходи та рекреація.

організація змістовного дозвілля, активні заходи та рекреація. Мета: зміцнення здоров'я та створення безпечного середовища для розвитку.

зміцнення здоров'я та створення безпечного середовища для розвитку. Кінцевий термін подання заявок: 15.05.2026 року.

📝 Як подати заявку?

Реєстрація здійснюється за спрощеною процедурою в режимі онлайн. Організатори наголошують, що звернення приймаються лише через офіційні канали зв’язку.

⚠️ Важливо: Заявки приймаються виключно через офіційну форму реєстрації.

🔗 Заповнити анкету можна за 👉 посиланням.

👨‍🏫 В умовах викликів сьогодення якісний та корисний відпочинок є критично необхідним для відновлення ресурсів дитини. Адміністрація громади закликає батьків не зволікати та забезпечити дітям можливість отримати фахову підтримку та нові враження у безпечних локаціях.

Також нагадаємо, що громади Сватівського району активно готуються до оздоровчої кампанії літа 2026 року, аби забезпечити дітям якісний відпочинок. Місцеві адміністрації вже затвердили відповідні програми літньої оздоровчої кампанії.