Словаччина підтвердила отримання нафти рф через «Дружбу»

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 23.04.2026

Словаччина знову почала отримувати російську нафту магістральним трубопроводом «Дружба». Постачання відновилося після успішного завершення ремонтних робіт на українській ділянці, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Про це у четвер, 23 квітня, повідомила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова.

За словами міністерки, система запрацювала у штатному режимі вночі, що дозволило стабілізувати енергетичну ситуацію в країні.

Словаччина підтвердила отримання нафти рф через «Дружбу» 01
Скриншот з соцмереж: допис словацької міністерки економіки Деніси Сакової у Facebook / 23.04.2026

📢 «Обсяги нафти почали надходити сьогодні о другій годині ночі. Наразі прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом», — написала Деніса Сакова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, транспортування було зупинене ще у січні 2026 року через масштабні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Україна завершила відновлення пошкоджених сегментів напередодні, 22 квітня, після чого тиск у системі почали поступово підвищувати.

🛢️ Розблокування допомоги Україні

Відновлення роботи «Дружби» стало ключовим фактором для зняття дипломатичної напруги в Брюсселі. Угорщина та Словаччина, які раніше блокували стратегічні рішення ЄС, змінили свою позицію паралельно з відновленням нафтового трафіку.

📌 Ключові рішення, які отримали «зелене світло» для можливого провадження:

  • Фінансова допомога: Кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро.
  • Економічний тиск: Затвердження 20-го пакету санкцій проти російської федерації.

Остаточне ухвалення цих документів Радою ЄС очікується вже сьогодні після завершення письмової процедури, оскільки головна вимога Братислави та Будапешта щодо енергетичної безпеки була виконана.

👉 Також нагадаємо, що Транспортування російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба» відновилося. Про це повідомив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока в Facebook у середу, 22 квітня.

