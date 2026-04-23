Словаччина підтвердила отримання нафти рф через «Дружбу»

Словаччина знову почала отримувати російську нафту магістральним трубопроводом «Дружба». Постачання відновилося після успішного завершення ремонтних робіт на українській ділянці, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Про це у четвер, 23 квітня, повідомила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова.

За словами міністерки, система запрацювала у штатному режимі вночі, що дозволило стабілізувати енергетичну ситуацію в країні.

📢 «Обсяги нафти почали надходити сьогодні о другій годині ночі. Наразі прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом», — написала Деніса Сакова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, транспортування було зупинене ще у січні 2026 року через масштабні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Україна завершила відновлення пошкоджених сегментів напередодні, 22 квітня, після чого тиск у системі почали поступово підвищувати.

🛢️ Розблокування допомоги Україні

Відновлення роботи «Дружби» стало ключовим фактором для зняття дипломатичної напруги в Брюсселі. Угорщина та Словаччина, які раніше блокували стратегічні рішення ЄС, змінили свою позицію паралельно з відновленням нафтового трафіку.

📌 Ключові рішення, які отримали «зелене світло» для можливого провадження:

Фінансова допомога: Кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро .

Кредит Україні у розмірі . Економічний тиск: Затвердження 20-го пакету санкцій проти російської федерації.

Остаточне ухвалення цих документів Радою ЄС очікується вже сьогодні після завершення письмової процедури, оскільки головна вимога Братислави та Будапешта щодо енергетичної безпеки була виконана.

👉 Також нагадаємо, що Транспортування російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба» відновилося. Про це повідомив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока в Facebook у середу, 22 квітня.