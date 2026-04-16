Відзначено оперативників Луганщини з нагоди професійного свята

Відбулися урочисті заходи, присвячені професійному святу фахівців карного розшуку України. Участь у вшануванні оперативників взяв голова Луганської обласної державної адміністрації (ОВА) Олексій Харченко. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 16 квітня.

Очільник ОВА наголосив на стратегічній важливості підрозділів розшуку, які в умовах воєнного стану стали ключовим елементом не лише боротьби зі злочинністю, а й загальнодержавної системи оборони.

Вдячність за мужність та службу на лінії фронту

Під час виступу Олексій Харченко акцентував на високому рівні довіри суспільства до роботи оперативних служб та їхній ролі у підтримці цивільного спокою.

📢 «Завдяки вашим мужності і відданості справі цивільні українці почувають себе у безпеці. Ті з вас, хто виконує завдання поблизу лінії фронту, постійно тримають ворога у напрузі. Дякую за вашу службу та щоденний внесок у захист інтересів держави», – наголосив Олексій Харченко.

До привітань долучився начальник Головного управління Національної поліції в Луганській області, полковник поліції Олександр Моргунов. Він зауважив, що сучасні виклики змушують працівників служби виходити за межі стандартних обов’язків. Сьогодні оперативники залучені до:

Розкриття особливо тяжких злочинів у прифронтовій зоні;

Забезпечення правопорядку на деокупованих територіях;

Проведення складних стабілізаційних заходів.

Державні нагороди та почесні відзнаки

Центральною частиною заходу стала церемонія нагородження кращих представників служби. За вагомі досягнення у професійній діяльності Олексій Харченко вручив:

Медаль «За бездоганну службу» III ступеня;

Відзнаки Президента України «За оборону України»;

Знаки пошани «Захиснику Луганщини».

Окрім державних та регіональних нагород, оперативники отримали Листи подяки від обласної державної адміністрації за особисту мужність та самовідданий захист населення.

На завершення урочистостей присутнім продемонстрували документальний відеофільм. Стрічка присвячена реальним історіям роботи розшуковців Луганщини в умовах повномасштабного вторгнення, що висвітлює щоденний ризик та специфіку виконання завдань безпосередньо в зоні бойових дій.

