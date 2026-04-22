Казахстан повідомив про зупинку транзиту нафти до Німеччини через «Дружбу»

Транзит казахстанської нафти до Німеччини через нафтопровід «Дружба» з 1 травня не здійснюватиметься. Про це заявив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов, передає Reuters.

📢 «За неофіційними джерелами ми знаємо, що це правда… у нас нуль у травні. російська сторона, знову-таки за “неофіційними джерелами”, заявляє про відсутність технічної можливості з прокачування казахстанської нафти. Швидше за все, це пов’язано з недавніми ударами по російській інфраструктурі», – пояснив міністр.

За його словами, постачання нафти не здійснюватиметься протягом усього другого кварталу.

📢 «На другий квартал російська сторона показала за всіма трьома місяцями нуль… як тільки питання з технічної можливості вирішиться, транзит казахстанської нафти відновиться», – йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження з боку росії щодо припинення транзиту наразі немає.

Плани експорту та альтернативні маршрути

Раніше Казахстан заявляв про намір збільшити експорт нафти до Німеччини до 2,5 мільйона тонн у 2026 році, порівняно з 2,1 мільйона тонн у 2025-му. У першому кварталі обсяги транспортування через «Дружбу» зросли до 730 тисяч тонн.

У зв’язку з припиненням транзиту Казахстан розглядає можливість перерозподілу обсягів постачання, зокрема через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) та напрямок Китаю.

Міністр зазначив, що країна готова оперативно змінювати маршрути експорту залежно від ситуації.

Використання нафтопроводу «Дружба» дозволяло Казахстану мінімізувати залежність від російських портів, де через санкційні обмеження знизилася економічна ефективність експорту. Крім того, портова інфраструктура рф зазнає ризиків через атаки безпілотників.

