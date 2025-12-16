Викрито схему постачання тютюну для підпільної фабрики

Вівторок, 16 Грудня, 2025
Правоохоронці викрили постачальників тютюнової сировини з Чернівецької області, які забезпечували підпільне виробництво контрафактних сигарет у Полтавській області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у понеділок, 15 грудня.

За даними слідства, ферментований тютюн безпосередньо постачався з Чернівецької області до місця незаконного виробництва. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 5 тонн ферментованого тютюну, а також обладнання для його нарізання, сушіння та пресування.

Орієнтовна вартість вилученого майна перевищує 2,7 мільйона гривень.

☝️ В Офісі генпрокурора нагадали, що підпільну тютюнову фабрику, для якої й постачалася ця сировина, викрили ще у листопаді. Тоді з незаконного обігу було вилучено близько 38 тонн тютюну, майже 250 тисяч пачок сигарет, дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, а також поліграфічну продукцію, тютюновий папір і марки акцизного податку України.

Наразі правоохоронні органи продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до організації та функціонування нелегального тютюнового бізнесу.

☝️ Нагадаємо, раніше підпільну фабрику з виробництва сигарет виявили у Волинській області. За даними слідства, її виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок цигарок на добу.

👉 Раніше стало відомо, що правоохоронці виявили пістолет, з якого було вбито народного депутата, колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

