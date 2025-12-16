Вівторок, 16 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Знайдено пістолет кілера, який застрелив Андрія Парубія

Денис Молотов
Знайдено пістолет кілера, який застрелив Андрія Парубія

Правоохоронці виявили пістолет, з якого було вбито народного депутата, колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомила Служба безпеки України у вівторок, 16 грудня.

За даними спецслужби, для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова.

📢 «Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія», – йдеться у повідомленні СБУ.

За результатами судових експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було здійснено смертельний постріл у народного депутата. Крім того, на зброї виявлено сліди ДНК кілера, що підтверджує її використання під час злочину.

Також СБУ отримала відеозапис, на якому зафіксовано, як виконавець облаштовує схрон із пістолетом у лісовій місцевості та звітує про це своєму кураторові з російської федерації.

☝️ «За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України», – зазначили в СБУ.

👉 Нагадаємо, 30 серпня Андрія Парубія було вбито у Львові. Кілер здійснив вісім пострілів і зник з місця події. Уже в ніч на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Ним виявився мешканець Львова Михайло Сцельніков.

Згодом СБУ встановила, що підозрюваний діяв за прямою вказівкою спецслужб російської федерації. У справі було зібрано беззаперечні докази, які підтверджують замовний характер убивства та його зв’язок із російськими спецслужбами.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна в топ-20 за переглядами Pornhub: дані за 2025 рік

СУСПІЛЬСТВО

Одеса та область пережили одну з наймасованіших повітряних атак рф

ВАЖЛИВО

Полк “Ахіллес” знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

ПОДІЇ

Нічна атака рф: по Україні запустили майже 500 повітряних цілей

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 178 боєзіткнень: найгарячішим залишається Покровський напрямок

ВІЙНА

На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Рютте попереджає, що росія нападе на країни Альянсу

ВАЖЛИВО

Топ-5 помилок фермерів при обслуговуванні імпортної техніки

СУСПІЛЬСТВО

Маніпуляція: Україна домоглася від ООН лише перейменування Чорнобиля

СТОПФЕЙК

Трамп: обговорення України з європейськими лідерами пройшло непросто

ПОЛІТИКА

Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн грн

ВАЖЛИВО

Про новий етап перемовин України та США повідомили ЗМІ

ВАЖЛИВО

Україна цілодобово імпортує електроенергію з ЄС

ВАЖЛИВО

Кабмін схвалив продовження термінів використання «зимової тисячі»

ВЛАДА

Підписано закон про державний бюджет-2026

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ