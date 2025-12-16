Знайдено пістолет кілера, який застрелив Андрія Парубія

Правоохоронці виявили пістолет, з якого було вбито народного депутата, колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомила Служба безпеки України у вівторок, 16 грудня.

За даними спецслужби, для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова.

📢 «Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія», – йдеться у повідомленні СБУ.

За результатами судових експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було здійснено смертельний постріл у народного депутата. Крім того, на зброї виявлено сліди ДНК кілера, що підтверджує її використання під час злочину.

Також СБУ отримала відеозапис, на якому зафіксовано, як виконавець облаштовує схрон із пістолетом у лісовій місцевості та звітує про це своєму кураторові з російської федерації.

☝️ «За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України», – зазначили в СБУ.

1 з 3

👉 Нагадаємо, 30 серпня Андрія Парубія було вбито у Львові. Кілер здійснив вісім пострілів і зник з місця події. Уже в ніч на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Ним виявився мешканець Львова Михайло Сцельніков.

Згодом СБУ встановила, що підозрюваний діяв за прямою вказівкою спецслужб російської федерації. У справі було зібрано беззаперечні докази, які підтверджують замовний характер убивства та його зв’язок із російськими спецслужбами.