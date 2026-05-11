Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

Нацполіція викрила масштабну злочинну схему із встановлення фіктивних груп інвалідності в українських медустановах. За даними слідства, учасники оборудки заробили на «схемі» понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі відомства в понеділок, 11 травня.

До складу групи з оформлення фіктивних діагнозів входили посадовці державних та приватних лікарень, а також цивільні посередники. Зловмисники підшукували військовозобов’язаних і пропонували їм оформити інвалідність через нібито шкідні умови праці на роботі. Надані медичні документи давали можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду за кордон.

Вартість послуги становила 420 тисяч гривень з однієї особи. За ці кошти фігуранти вносили неправдиві дані до офіційних документів. Вони створювали фіктивні «історії хвороб» та фальсифікували результати обстежень. Зокрема, вносили неправдиві відомості до офіційних медичних документів – висновків, довідок та результатів обстежень із діагнозами, які не відповідали реальному стану здоров’я чоловіків.

На підставі цих паперів чоловіки отримували:

відстрочку від мобілізації;

право на виїзд за кордон;

підвищені пенсійні виплати.

Ділки навіть організовували клієнтам фіктивне стаціонарне лікування у закладах Запоріжжя. Потім підконтрольні лікарі підтверджували зв’язок «хвороби» із професійною діяльністю.

📢 «На підставі сфальсифікованої медичної документації до електронної системи охорони здоров’я вносились дані про “діагностоване” захворювання. З таким пакетом документів чоловіків направляли до підконтрольних лікарів спеціалізованих профпатологічних закладів, які за гроші встановлювали зв’язок набутого “захворювання” із професійною діяльністю та видавали відповідні висновки», – йдеться в повідомленні.

Масштаби схеми та результати обшуків

Лише за 2025 рік фігуранти незаконно оформили близько 500 фіктивних інвалідностей. Поліція вже задокументувала 32 конкретні факти передачі коштів.

Правоохоронці провели 45 обшуків у Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях. Слідчі дії проходили в лікарнях, за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних.

Під час обшуків вилучено:

готівку на суму понад 7,3 млн гривень;

медичні печатки, штампи та справи пацієнтів;

комп’ютерну техніку та 24 мобільні телефони.

Підозри та арешт майна фігурантів

Наразі шістьом учасникам групи вже повідомили про підозру. Серед них — завідувачка відділення та заступник директора профпатологічного закладу Києва. Також серед підозрюваних є колишня працівниця Держпраці.

Суд наклав арешт на майно фігурантів вартістю понад 20 мільйонів гривень. Йдеться про шість елітних автомобілів та об’єкти нерухомості у столиці та на Львівщині. Слідство триває для встановлення всіх причетних до злочинної діяльності.

