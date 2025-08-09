Ворог атакував Дніпро та Нікопольський район: є загиблі та поранені

Вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА), поранення отримали троє людей – 41-річна жінка та чоловіки віком 21 і 29 років. Усіх доправили до лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок удару пошкоджено територію одного з підприємств, зруйновано будівлю, яка не використовувалася, та розбиті автомобілі. На місці виникла пожежа, яку швидко ліквідували.

📢 «Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Є руйнування на території підприємства. Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

1 з 6

За повідомленням ДСНС, для постраждалих немає загрози життю та здоров’ю. До гасіння пожежі залучили 16 рятувальників і чотири одиниці спеціальної техніки.

📢 «Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали троє людей. Сьогодні вранці росіяни завдали удару по місту Дніпро. Поранення отримала жінка 1984 року народження та два чоловіки 1995, 2004 років народження. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує», – повідомили рятувальники ДСНС.

1 з 5

Військові ПвК повідомили, що цього ж ранку над областю збили ворожу ракету.

Окупанти продовжили обстріли і в Нікопольському районі, використовуючи артилерію та безпілотники. Під вогнем опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Там загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість – пошкоджені, а також дві господарські споруди та лінія електропередач.

1 з 3

Увечері 8 серпня у Мирівській громаді після влучання FPV-дрона спалахнула господарська будівля. Пожежу загасили, але було пошкоджено автомобіль.

На Синельниківщині під ударами безпілотників опинилася Межівська громада. Там горіли приватний і багатоквартирний будинки, вогонь також вдалося швидко ліквідувати.

Російські атаки цієї ночі не обмежилися Дніпропетровщиною. У Харківській області дрони вразили Чугуїв, завдавши шкоди одному з віддалених мікрорайонів. Поранення отримали двоє цивільних. У Балаклії зафіксовано кілька ударів у центральній частині міста, пошкоджено приватні будинки та нежитлові споруди.

☝️ Також нагадаємо, що з мікрорайону Корабел у тимчасово небезпечному Херсоні, станом на вечір 7 серпня, вдалося евакуювати 1226 людей. Серед них – 56 дітей та 129 громадян з обмеженою мобільністю.