Теракт у Києві: шість жертв та ліквідація стрілка

У суботу, 18 квітня, столицю сколихнула надзвичайна подія із масовою стріляниною. У Голосіївському районі невідомий відкрив вогонь по мирних мешканцях, після чого забарикадувався в одному з торгових об’єктів. За останніми даними, кількість жертв теракту зросла до шести людей . Про це повідомили шостий президент України В.О. Зеленський, Офіс Генерального прокурора, очільник МВС України.

🛡️Перебіг подій та штурм КОРДу

Трагедія розпочалася на вулицях району, де озброєний автоматичною зброєю чоловік розстрілював перехожих. Згодом нападник увірвався до супермаркету «Велмарт» на Голосіївському проспекті, де захопив заручників.

Хронологія ліквідації:

Захоплення: Нападник забарикадувався в приміщенні магазину з чотирма заручниками.

Штурм: Спецпідрозділ поліції КОРД провів оперативну ліквідацію стрільця.

Порятунок: Усіх чотирьох заручників вдалося врятувати живими.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив:

📢 «Нападник розстрілював людей впритул: шансів вижити у людей фактично не було. У київського стрільця була офіційно зареєстрована зброя».

⚠️ Кількість постраждалих та наслідки

За інформацією влади, кількість загиблих збільшилася в ході госпіталізації.

📢 «На жаль, загиблих уже шестеро. Жінка померла в лікарні», — повідомив Генеральний прокурор України.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі у медичних закладах перебувають 15 поранених.

Шостий президент України В.О. Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих та доручив правоохоронцям надати суспільству максимально повну інформацію про розслідування.

ℹ️ Особа нападника: що відомо

За даними правоохоронців та медіа, підозрюваним є Васильченков Дмитро Васильович (1968 року народження).

Факти про особу стрільця:

Походження: Уродженець москви, який мав громадянство України.

Місця проживання: Раніше мешкав у Бахмуті Донецької області та в Рязані (рф). Останнім часом проживав у Голосіївському районі столиці.

Зв'язки з рф: За даними журналістських розслідувань (ASTRA), у 2023 році Васильченков мав діючі рахунки в російських банках («Альфа-Банк», «Сбербанк») та перебував у базах охорони здоров'я москви.

Інциденти під час атаки: Одночасно зі стріляниною виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. Відомо, що зловмисник підпалив цю квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

👉 Інформація про можливу приналежність Васильченкова до збройних сил рф наразі перевіряється та не має офіційного підтвердження.

Так раніше журналіст Глагола заявляв, що «терорист — підполковник російської армії, який донатив на «СВО» і жив останні роки у Києві». Проте з часом виклав нову інформацію: фото у військовій формі та дані про службу у рф щодо стрілка — під питанням, наразі без підтвердження, — журналіст Глагола частково спростовує власну заяву.

📢 «Терорист — колишній український військовий», — наступна версія Віталія Глаголи. Також журналіст додав, що стрілок служив до 2004 року на Донеччині та виклав його фото:

Реакція влади та правоохоронних органів

На місці події працюють слідчі Національної поліції та СБУ. Генпрокурор підкреслив рішучість дій держави:

📢 «Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян».

Мотивація злочинця наразі залишається невідомою. Слідство встановлює обставини та що стало поштовхом до терористичного акту.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

📢 “Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю. Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога”, – повідомив Офіс генерального прокурора України.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення.