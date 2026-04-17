Трампу доведеться шукати компроміси з Іраном – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп виявляє серйозну зацікавленість у дипломатичному врегулюванні конфлікту з Іраном. На тлі економічних викликів усередині Сполучених Штатів (зростання споживчих цін та зниження рейтингів довіри) Білий дім може продемонструвати більшу гнучкість у переговорах із Тегераном. Про це повідомляє впливове видання Politico, посилаючись на конфіденційні дані від високопосадовців США та країн Перської затоки.

▶️Мотивація Білого дому: прагнення результату

За інформацією джерел, американський лідер налаштований на швидке завершення протистояння. Сигналом до цього стала нещодавня заява про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, що розглядається як частина ширшого плану стабілізації регіону.

Один зі співрозмовників видання зазначив:

📢 Трамп «серйозно ставиться до переговорів і дуже хоче, щоб це закінчилося, але іранці поки відмовляються дати йому те, що йому потрібно, щоб зберегти гідність і піти».

Сам Трамп публічно висловлює оптимізм, наголошуючи, що позиція Тегерана стала більш конструктивною:

📢 «Сьогодні іранці готові робити те, до чого не були готові два місяці тому».

При цьому головною «червоною лінією» для Вашингтона залишається недопущення появи в Ірану ядерної зброї.

⚛️Ядерне питання: розбіжності в термінах мораторію

Ключовим предметом дискусій є майбутнє іранської ядерної програми. За даними Politico, сторони мають різні погляди на тривалість обмежень:

Пропозиція США: адміністрація Трампа вимагає 20-річного мораторію на збагачення урану.

адміністрація Трампа вимагає на збагачення урану. Позиція Ірану: Тегеран погоджується лише на 5-річний термін.

Окрім термінів, каменем спотикання залишається доля вже наявних запасів. Трамп вимагає відмови від поставок частково збагаченого урану, що іранська сторона категорично відкидає. Також президент США заявив, що Іран «погодився повернути ядерний пил, який знаходиться глибоко під землею», хоча офіційного підтвердження від Тегерана щодо цього пункту поки немає.

🔁 Стратегічні виклики та Ормузька протока

Поступливість Трампа може викликати критику, якщо він погодиться на збагачення урану для цивільних цілей у майбутньому або зніме блокаду зі стратегічно важливих шляхів.

📢 «Іран продемонстрував здатність витримувати блокади та бомбардування, продовжуючи при цьому утримувати контроль над світовими ринками, обмежуючи потік морського транспорту в Ормузькій протоці», — констатує Politico.

Аналітики зазначають, що здатність Ірану маніпулювати судноплавством у протоці залишається потужним важелем впливу. Це змушує Білий дім шукати компроміси, попри політику «максимального тиску». Наразі США та Іран активно обговорюють деталі майбутнього раунду переговорів, який має визначити фінальні контури нової безпекової архітектури на Близькому Сході.

