НКРЕКП планує підвищити ціни на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала офіційну процедуру перегляду граничних цін (прайс-кепів) для непобутових споживачів. На засіданні 7 квітня 2026 року було схвалено проєкт постанови про граничні ціни на ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку», що передбачає суттєве здорожчання електрики для промислового сектору. Про це повідомляє УНІАН.

📈 Суть пропозиції регулятора

НКРЕКП пропонує підняти верхню межу ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках:

Поточна ціна: 15 000 грн/МВт-год.

15 000 грн/МВт-год. Пропонована ціна: 17 000 грн/МВт-год.

За офіційною версією регулятора, такий крок має стимулювати імпорт та дозволити покрити дефіцит електроенергії в Україні в години пікових навантажень.

⚠️ Реакція бізнесу та загроза інфляції

Промисловці та провідні бізнес-асоціації вже висловили різкий протест. На їхню думку, нові тарифи ставлять під удар енергоємні виробництва.

📌 Ймовірні наслідки:

Вимушена зупинка підприємств.

Масове скорочення робочих місць.

Зростання цін на товари: оскільки вартість електрики закладається у собівартість продукції, підвищення відчує кожен споживач у магазинах.

🔍 Експертний аналіз: корупційні ризики та неефективність моделі

Економічний оглядач Сергій Лямець вбачає у рішенні регулятора ознаки лобізму інтересів енерготрейдерів.

«Трейдери хочуть високих прайс-кепів, бо це їхні прибутки. За деякими оцінками, у січні-лютому 2026 року трейдери заробили додатково 4,5-6,5 млрд грн. Цей ефект можна назвати ефектом підняття прайс-кепів. За умови високих кепів, трейдери купують дешеву атомну енергію у “Енергоатому” або імпортують за європейськими цінами. Продають за „розігнаною“ імпортом ринковою ціною», — зазначає експерт.

Економіст Олексій Кущ додає, що за сім років існування поточної моделі прайс-кепів (введені у 2019 році) вона так і не виконала головних завдань: гармонізації з ринком ЄС та залучення інвестицій у розвиток генерації.

💡 Альтернативні шляхи виходу з кризи

На думку фахівців, замість механічного підняття цін держава має застосувати більш гнучкі інструменти:

Покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на газ для генерації: Олексій Кущ пропонує зобов’язати постачальників продавати газ для ТЕС/ТЕЦ за фіксованою ціною (близько 19 000 грн за 1000 куб. м ), що дозволить стабілізувати ринок.

Олексій Кущ пропонує зобов’язати постачальників продавати газ для ТЕС/ТЕЦ за фіксованою ціною (близько ), що дозволить стабілізувати ринок. Контроль ремонтів: Провести ретельний аудит простоїв енергоблоків.

Провести ретельний аудит простоїв енергоблоків. Прогресивна шкала: Розглянути введення тарифів, що залежатимуть від обсягів споживання для певних категорій.

