Дніпропетровщина 16 квітня: зросла кількість жертв та масштаби руйнувань

Денис Молотов
Фото: наслідки російської масованої атаки на Дніпропетровщину / Дніпропетровська ОВА / 16.04.2026

У четвер, 16 квітня, Дніпро та область опинилися під прицілом масованої комбінованої атаки з боку рф. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, кількість загиблих безпосередньо у місті Дніпро збільшилася до чотирьох людей.

⚠️ Останньою жертвою став 48-річний чоловік, чиє життя обірвалося у реанімації:

📢 «У лікарні помер 48-річний чоловік, який дістав надважких поранень внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро. Лікарі до останнього боролися. На жаль, врятувати не вдалося», — зазначив очільник ОВА.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих жінок, тіло однієї з яких рятувальники деблокували з-під завалів понівеченого житлового будинку.

▶️ Стан постраждалих та медична допомога
Медичні заклади міста працюють у посиленому режимі. За останніми даними, госпіталізовано 13 людей, з яких п’ятеро перебувають у вкрай важкому стані:

  • Важкі пацієнти: жінка 40 років та четверо чоловіків віком від 33 до 48 років.
  • Діагнози: черепно-мозкові травми, складні переломи, осколкові поранення та глибокі різані рани.
  • Амбулаторна допомога: ще 14 мешканців, серед яких 14-річна дівчинка з Новоолександрівської громади, проходять лікування вдома.

Ворог атакував місто та область протягом двох діб. Остання нічна атака призвела до пошкоджень на 11 різних локаціях.

▶️ Дніпро: пошкодження цивільної інфраструктури

Рятувальники ДСНС зафіксували пожежі та масштабні руйнування на таких об’єктах:

  • Житлові багатоквартирні та приватні будинки.
  • Офісні центри, адмінбудівлі та підприємство.
  • Навчальний заклад (технікум) та пансіонат для літніх людей.
  • Гаражні бокси та цивільний автотранспорт.

На місцях подій працювали психологи ДСНС, надаючи підтримку постраждалим, що перебували у стані шоку.

▶️ Ситуація в області: Дніпровський та Нікопольський райони
  • Новоолександрівська громада: внаслідок удару БпЛА зруйновано прибудову до приватного будинку, травмовано підлітка.
  • Нікопольський район: загарбники атакували райцентр та три громади. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще троє осіб дістали поранення. Пошкоджено п’ятиповерхівку та об’єкти житлової забудови.
Нагадаємо

Ця ніч стала трагічною для багатьох регіонів. Окрім Дніпра, ворог атакував інші міста:

  • Київ: четверо загиблих та понад 50 поранених.
  • Одеса: дев’ять підтверджених жертв та 23 постраждалих.

До ліквідації наслідків на Дніпропетровщині залучено понад 200 вогнеборців та 55 одиниць спецтехніки ДСНС. Всі служби працюють у режимі 24/7 для надання допомоги населенню.

