рф погрожує Європі та оприлюднила список «цілей»

Міністерство оборони росії оприлюднило списки підприємств у європейських країнах, які, за твердженням російських загарбників, пов’язані з виробництвом ударних безпілотників та комплектуючих для України.

Йдеться про компанії, розташовані у Чехії, Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Італії, Туреччині та Ізраїлі. Окупанти також опублікували так звані «адреси» цих об’єктів.

☝️ У Міноборони рф заявили, що, за їхніми даними, 26 березня нібито керівництво низки європейських країн «на тлі зростання втрат і нестачі живої сили у ЗСУ» ухвалило рішення збільшити виробництво та постачання безпілотників для потреб України з метою нанесення ударів по рф.

📌 У заяві стверджується, що це пов’язано з потребами ЗСУ на тлі війни та передбачає фінансування як «українських», так і «спільних» підприємств на території Європи.

📝 Перший список під назвою «Філії українських компаній у Європі» включає 11 підприємств у різних містах, зокрема у Лондоні, Мюнхені, Ризі, Вільнюсі та Празі.

📝 Другий перелік — «Іноземні підприємства, що виробляють комплектуючі» — містить ще 10 компаній, частина яких розташована у Мадриді, Венеції та Хайфі.

У російському відомстві пояснили публікацію списків тим, що громадяни європейських країн нібито повинні «розуміти причини загроз своїй безпеці».

Водночас заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв назвав цей перелік «списком потенційних цілей для російських збройних сил».

📢 «Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери», – написав він у соцмережі X.

⚠️ рф продовжує погрожувати Європі та вже прямо натякає на можливість ударів по об’єктах за межами України.

