У Херсоні триває евакуація мешканців з Корабельного району

З мікрорайону Корабел у тимчасово небезпечному Херсоні, станом на вечір 7 серпня, вдалося евакуювати 1226 людей. Серед них – 56 дітей та 129 громадян з обмеженою мобільністю. Відповідну інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

Як повідомив очільник МВА, лише протягом 7 серпня, станом на 18:00, з району вивезли 301 людину. У цій групі було 23 маломобільні мешканці. Загалом, за останні шість днів, евакуаційні заходи дозволили організовано доставити в безпечніші місця понад 1200 людей. При цьому евакуація триває, і її планується продовжити до стабілізації ситуації.

Водночас Шанько звернув увагу на певні порушення: за його словами, деякі громадяни після евакуації повертаються назад до мікрорайону.

📢 «Це неприпустимо! Своїми діями ви наражаєте себе на небезпеку. Закликаю не робити необдуманих вчинків та убезпечити себе й своїх рідних», – наголосив начальник Херсонської МВА.

Ситуація у Корабельному районі залишається напруженою. Раніше у Збройних силах України пояснили, що висадка ворожого десанту на цій території наразі малоймовірна, адже російські сили не мають ресурсів для повноцінного штурму.

Однак безпекові ризики зберігаються. Варто зазначити, що автомобільний міст, який веде до Корабельного мікрорайону, вже двічі був уражений керованими авіабомбами (КАБи). Це ускладнює евакуацію, але не зупиняє її – рятувальні служби та волонтери працюють безперервно.