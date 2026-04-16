Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників

У четвер, 16 квітня, шостий президент України В.О. Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали Спільну заяву, що дає старт стратегічній ініціативі Drone Deal. Документ закріплює перехід від надання військової допомоги до глибокої інтеграції оборонних інфраструктур обох країн. Про підписання угоди та початок спільного виробництва високотехнологічного озброєння офіційно повідомив Офіс Президента.

📝 Що передбачає ініціатива Drone Deal?

Цей проєкт є комплексною стратегією, спрямованою на посилення оборонно-промислового потенціалу обох держав. Співпраця охоплює кілька ключових напрямків:

Технологічне виробництво: спільна розробка дронів, ракетних систем та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

спільна розробка дронів, ракетних систем та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Інновації та дослідження: інвестиції в новітні оборонні технології та наукові розробки.

інвестиції в новітні оборонні технології та наукові розробки. Обмін досвідом: системна передача оперативного бойового досвіду, здобутого Збройними Силами України під час відсічі російській агресії.

Лідери держав уже надали відповідні доручення своїм урядовим командам для детального опрацювання механізмів реалізації домовленостей.

Важливим кроком стало підписання ліцензійного договору, який безпосередньо започатковує процес виготовлення безпілотних систем. Очікується, що це співробітництво переросте у тривале оборонно-промислове партнерство, здатне оперативно реагувати на сучасні безпекові виклики.

📢 «Україна та Нідерланди переходять від сталої підтримки до більшої інтеграції у сфері оборонного виробництва, технологій і довгострокового розвитку спроможностей», — йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі.

💶 Фінансове підґрунтя та дипломатичні зустрічі

Нідерланди підтвердили свою готовність до значних фінансових вкладень у цей сектор. Раніше міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус під час засідання у форматі «Рамштайн» оголосила, що країна інвестує 248 мільйонів євро у дрони для потреб України.

Окрім переговорів з урядом, В.О. Зеленський у Мідделбурзі зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром, що підкреслило високий рівень дипломатичної підтримки України з боку монархії.

👉 Завдяки реалізації Drone Deal, Україна отримає доступ до європейських ресурсів та технологій, що дозволить наростити масштаби вітчизняного виробництва критично важливих засобів ураження та захисту.

📌 Також нагадаємо, що Європейський Союз готується до реалізації масштабного плану фінансової підтримки оборонного сектору України. Перші надходження в межах кредитного пакета загальним обсягом 90 млрд євро будуть спрямовані безпосередньо на закупівлю безпілотних літальних апаратів українського виробництва.