Інформаційний портал «Ірта-fax» серед учасників проєкту Ukraine Resilient Media Initiative

Онлайн медіа Інформаційний портал «Ірта-fax» стало одним із медіа України, відібраних до участі в проєкті “Ukraine Resilient Media Initiative” #25-0003127, який реалізується в межах співпраці ГО «Інститут масової інформації» та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Для нашої редакції участь у цьому проєкті є важливим кроком у напрямку посилення стійкості незалежного медіа, яке продовжує працювати в умовах війни та постійних енергетичних і технічних викликів.

У межах проєкту передбачено закупівлю необхідного технічного обладнання для роботи редакції, зокрема ноутбуків, зарядних станцій, фотокамери, принтера та іншого технічного оснащення. Це дозволить забезпечити безперервну роботу журналістів, підтримувати стабільність редакційних процесів під час відключень електроенергії, а також підвищити оперативність підготовки та публікації матеріалів.

Сьогодні доступ до перевіреної та об’єктивної інформації має критичне значення. Саме тому «Ірта-fax» продовжує виконувати свою місію — інформувати мешканців Луганщини, які були змушені залишити свої домівки, а також аудиторію по всій Україні про важливі події, суспільні процеси та зміни, що впливають на життя.

Участь у проєкті дозволить зміцнити внутрішню спроможність редакції, підвищити ефективність роботи команди та забезпечити стабільність медіа навіть у періоди енергетичних та технічних викликів.

Ми щиро вдячні Інституту масової інформації та Міністерству закордонних справ Королівства Нідерландів за довіру та підтримку незалежних медіа в Україні.

Працюємо далі — для наших читачів і разом із ними 🤝