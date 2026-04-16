Сергій Фоменко
Інформаційний портал «Ірта-fax» серед учасників проєкту Ukraine Resilient Media Initiative

Онлайн медіа Інформаційний портал «Ірта-fax» стало одним із медіа України, відібраних до участі в проєкті “Ukraine Resilient Media Initiative” #25-0003127, який реалізується в межах співпраці ГО «Інститут масової інформації» та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Для нашої редакції участь у цьому проєкті є важливим кроком у напрямку посилення стійкості незалежного медіа, яке продовжує працювати в умовах війни та постійних енергетичних і технічних викликів.

У межах проєкту передбачено закупівлю необхідного технічного обладнання для роботи редакції, зокрема ноутбуків, зарядних станцій, фотокамери, принтера та іншого технічного оснащення. Це дозволить забезпечити безперервну роботу журналістів, підтримувати стабільність редакційних процесів під час відключень електроенергії, а також підвищити оперативність підготовки та публікації матеріалів.

Сьогодні доступ до перевіреної та об’єктивної інформації має критичне значення. Саме тому «Ірта-fax» продовжує виконувати свою місію — інформувати мешканців Луганщини, які були змушені залишити свої домівки, а також аудиторію по всій Україні про важливі події, суспільні процеси та зміни, що впливають на життя.

Участь у проєкті дозволить зміцнити внутрішню спроможність редакції, підвищити ефективність роботи команди та забезпечити стабільність медіа навіть у періоди енергетичних та технічних викликів.

Ми щиро вдячні Інституту масової інформації та Міністерству закордонних справ Королівства Нідерландів за довіру та підтримку незалежних медіа в Україні.

Працюємо далі — для наших читачів і разом із ними 🤝

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

У кремлі готуються до поразки Орбана та його партії

ПОЛІТИКА

Колишню міську голову Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук

КРИМІНАЛ

Браян Вітмор: лише перемога України здатна змінити Москву

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Фейк: Le Figaro повідомило про участь українських біженців у організації теракту в Парижі

СТОПФЕЙК

Україна не вступить до ЄС швидко – Мерц

ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Франція зменшить залежність від імпортованих нафти та газу

ПОЛІТИКА

Фейк: Єврокомісія загубила відправлених в Україну інспекторів з оцінки нафтопроводу «Дружба»

СТОПФЕЙК

Дніпро атаковано балістикою: багато жертв та поранених

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 184 бої, ворог запустив понад 3 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Суд залишив під вартою ексміністра енергетики Галущенка

КРИМІНАЛ

Літак AZAL збила російська ППО: москва офіційно визнала провину

ВАЖЛИВО

У Луцьку сталася бійка ТЦК з підлітками: офіційна заява ТЦК

ВАЖЛИВО

107 боїв на фронті, 10 721 порушення ворога за час перемир’я – карта від Генштабу

ПОДІЇ

США не продовжать ліцензії на продаж російської нафти

ВАЖЛИВО
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

