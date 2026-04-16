Денис Молотов
ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено
Ілюстративне фото з відкритих джерел: робота мобільної вогневої групи ППО по ворожих цілях.

Масована повітряна атака рф 15-16 квітня стала однією з наймасштабніших за останній час! Окупаційні російські війська випустили по Україні десятки ракет і сотні безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові ресурси.

У період із 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня противник здійснив дві хвилі комбінованих атак із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА.

📌 Загалом ворог застосував:
  • — 44 ракети різних типів;
  • — 659 безпілотників.

📢 Станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 667 повітряних цілей.

Зокрема, йдеться про:
  • — 19 крилатих ракет Х-101;
  • — 8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
  • — 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • — 636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

💥 Водночас зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних безпілотників на 26 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей ще на 25 локаціях. Дані щодо однієї крилатої ракети наразі уточнюються.

ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено 01
Повітряні Сили ЗСУ / 16.04.2026

📌 За інформацією військових, загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 703 повітряні цілі, серед яких:

  • — 19 балістичних ракет;
  • — 20 крилатих ракет Х-101;
  • — 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • — 659 безпілотників.

☝️ Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи (СБС) та мобільні вогневі групи (МВГ).

Станом на ранок 16 квітня повітряна атака рф тривала — у повітрі залишались кілька ворожих дронів.

📊 За даними моніторингових ресурсів, загалом за 32 години масованої комбінованої атаки по території України було застосовано:

  • ⚠️983 БпЛА різних типів;
  • ❗20 крилатих ракет Х-101;
  • ❗23 балістичних ракет Іскандер-М;
  • ❗️5 крилатих ракет Іскандер-К.
Збито силами ППО:
  • ⚠️945 БпЛА різних типів;
  • ❗19 крилатих ракет Х-101;
  • ❗8 балістичних ракет Іскандер-М;
  • ❗️4 ракети Іскандер-К.
💥Влучили:
  • ⚠️38 БпЛА різних типів;
  • ❗1 ракета Х-101;
  • ❗15 балістичних ракет Іскандер-М;
  • ❗️1 ракета Іскандер-К.

🔴Загалом запущено по території України — 983 БпЛА та 48 ракет.

🔴Минулої доби, 15 квітня, на лінії фронту зафіксовано 153 бойові зіткнення. Окупанти завдали 24 ракетних, здійснили 76 авіаційних ударів, скинули 225 керованих авіабомб.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США не продовжили винятки та повернули санкції проти нафти рф

ВАЖЛИВО

Британія оголосила про “найбільший в історії” пакет допомоги щодо дронів для України

ПОДІЇ

Понад 2,5 млн грн допомоги: Сіверськодонецька громада підтримує військових

ЛУГАНЩИНА

рф під час “великоднього перемир’я” порушила режим припинення вогню понад 7,6 тис. разів – Генштаб

ВІЙНА

ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині

ВАЖЛИВО

Іран прокоментував переговори із США в Ісламабаді

ВАЖЛИВО

Довічне ув’язнення за зґвалтування 9-річного хлопчика: вирок у Вінницькому районі

КРИМІНАЛ

За добу 9 квітня на фронті відбулось 164 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Київ і Берлін погодили оборонний пакет на €4 млрд

ВАЖЛИВО

Дніпро атаковано балістикою: багато жертв та поранених

ВАЖЛИВО

Парламентські вибори в Угорщині: рекордна явка

ВАЖЛИВО

Атаки на Сумщині: у Глухівській громаді загинув водій вантажівки

ВІЙНА

Фейк: Le Figaro повідомило про участь українських біженців у організації теракту в Парижі

СТОПФЕЙК

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти випустили понад 6 тис. дронів та здійснили 134 штурми

ВІЙНА

У Херсоні помер водій тролейбуса після атаки дрона

ВАЖЛИВО
