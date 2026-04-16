ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено

Масована повітряна атака рф 15-16 квітня стала однією з наймасштабніших за останній час! Окупаційні російські війська випустили по Україні десятки ракет і сотні безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові ресурси.
У період із 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня противник здійснив дві хвилі комбінованих атак із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА.
📌 Загалом ворог застосував:
- — 44 ракети різних типів;
- — 659 безпілотників.
📢 Станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 667 повітряних цілей.
Зокрема, йдеться про:
- — 19 крилатих ракет Х-101;
- — 8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
- — 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;
- — 636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.
💥 Водночас зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних безпілотників на 26 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей ще на 25 локаціях. Дані щодо однієї крилатої ракети наразі уточнюються.
📌 За інформацією військових, загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 703 повітряні цілі, серед яких:
- — 19 балістичних ракет;
- — 20 крилатих ракет Х-101;
- — 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- — 659 безпілотників.
☝️ Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи (СБС) та мобільні вогневі групи (МВГ).
Станом на ранок 16 квітня повітряна атака рф тривала — у повітрі залишались кілька ворожих дронів.
📊 За даними моніторингових ресурсів, загалом за 32 години масованої комбінованої атаки по території України було застосовано:
- ⚠️983 БпЛА різних типів;
- ❗20 крилатих ракет Х-101;
- ❗23 балістичних ракет Іскандер-М;
- ❗️5 крилатих ракет Іскандер-К.
Збито силами ППО:
- ⚠️945 БпЛА різних типів;
- ❗19 крилатих ракет Х-101;
- ❗8 балістичних ракет Іскандер-М;
- ❗️4 ракети Іскандер-К.
💥Влучили:
- ⚠️38 БпЛА різних типів;
- ❗1 ракета Х-101;
- ❗15 балістичних ракет Іскандер-М;
- ❗️1 ракета Іскандер-К.
🔴Загалом запущено по території України — 983 БпЛА та 48 ракет.
🔴Минулої доби, 15 квітня, на лінії фронту зафіксовано 153 бойові зіткнення. Окупанти завдали 24 ракетних, здійснили 76 авіаційних ударів, скинули 225 керованих авіабомб.