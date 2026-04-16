ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено

Масована повітряна атака рф 15-16 квітня стала однією з наймасштабніших за останній час! Окупаційні російські війська випустили по Україні десятки ракет і сотні безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові ресурси.

У період із 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня противник здійснив дві хвилі комбінованих атак із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА.

📌 Загалом ворог застосував:

— 44 ракети різних типів;

— 659 безпілотників.

📢 Станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 667 повітряних цілей.

Зокрема, йдеться про:

— 19 крилатих ракет Х-101;

— 8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

— 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

— 636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

💥 Водночас зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних безпілотників на 26 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей ще на 25 локаціях. Дані щодо однієї крилатої ракети наразі уточнюються.

📌 За інформацією військових, загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 703 повітряні цілі, серед яких:

— 19 балістичних ракет;

— 20 крилатих ракет Х-101;

— 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;

— 659 безпілотників.

☝️ Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи (СБС) та мобільні вогневі групи (МВГ).

Станом на ранок 16 квітня повітряна атака рф тривала — у повітрі залишались кілька ворожих дронів.

📊 За даними моніторингових ресурсів, загалом за 32 години масованої комбінованої атаки по території України було застосовано:

⚠️983 БпЛА різних типів;

❗20 крилатих ракет Х-101;

❗23 балістичних ракет Іскандер-М;

❗️5 крилатих ракет Іскандер-К.

Збито силами ППО:

⚠️945 БпЛА різних типів;

❗19 крилатих ракет Х-101;

❗8 балістичних ракет Іскандер-М;

❗️4 ракети Іскандер-К.

💥Влучили:

⚠️38 БпЛА різних типів;

❗1 ракета Х-101;

❗15 балістичних ракет Іскандер-М;

❗️1 ракета Іскандер-К.

🔴Загалом запущено по території України — 983 БпЛА та 48 ракет.

1 з 3

🔴Минулої доби, 15 квітня, на лінії фронту зафіксовано 153 бойові зіткнення. Окупанти завдали 24 ракетних, здійснили 76 авіаційних ударів, скинули 225 керованих авіабомб.